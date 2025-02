Kampfsieg für TuS Lemförde im Abstiegskampf

Der TuS Lemförde hat im Heimspiel gegen Türkspor Wunstorf einen hart erkämpften 2:1-Sieg eingefahren und damit im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen gesetzt. Trainer David Schiavone zeigte sich nach dem Spiel erleichtert: „Es war ein sehr intensives Spiel, aber am Ende sicherlich kein unverdienter Sieg.“

Bereits nach sieben Minuten gab es die erste Schlüsselszene der Partie. Ein Wunstorfer Spieler sah nach einer Notbremse die Rote Karte, wodurch Lemförde früh in Überzahl spielte. „Uns kam sicherlich zugute, dass Wunstorf nach sieben Minuten mit einem Mann weniger weiterspielen musste“, analysierte Schiavone. Doch anstatt das Spiel von da an zu kontrollieren, tat sich seine Mannschaft schwer, klare Chancen zu erspielen.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit fiel die Führung für den TuS in der 60. Minute. Nach einer gelungenen Vorarbeit von Darius Leucian traf Aboubacar Kone zum 1:0. Der Treffer brachte spürbar mehr Selbstvertrauen ins Lemförder Spiel – und nur drei Minuten später legte die Mannschaft nach. In der 63. Minute erhöhte Giovanni Esposito nach einer starken Vorarbeit von Francesco Schiavone auf 2:0.

Doch wer dachte, dass Lemförde die Partie nun souverän zu Ende spielen würde, wurde schnell eines Besseren belehrt. Nur drei Minuten nach dem zweiten Treffer kam Wunstorf durch eine Standardsituation zurück ins Spiel. Nach einem Freistoß in den Strafraum unterlief Lemfördes Torwart ein folgenschwerer Fehler. „Wenn der Torwart rauskommt, muss er ihn haben – das war leider nicht der Fall“, gab Schiavone unumwunden zu. Der Ball landete direkt vor den Füßen eines Wunstorfer Spielers, der zum 2:1-Anschlusstreffer einschob.

Zittern bis zum Schlusspfiff – Torwart hält den Sieg fest

Nach dem Anschlusstreffer entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem Wunstorf trotz Unterzahl alles versuchte, um den Ausgleich zu erzwingen. „Wir hätten durch einen sauber ausgespielten Konter das 3:1 machen können, dann wäre das Spiel entschieden gewesen“, haderte Schiavone. Doch Lemförde ließ diese Gelegenheit ungenutzt, sodass die Partie bis zur letzten Minute spannend blieb.

Wunstorf setzte in der Schlussphase auf Standardsituationen, während Lemförde zunehmend defensiv agierte. „Mit ein bisschen Glück konnten wir das über die Zeit bringen“, sagte Schiavone und betonte dabei die Leistung seines Torhüters in der Nachspielzeit: „Da hat er uns mit einer überragenden Parade das 2:1 festgehalten.“

„Abstiegskampf ist keine Schönspielerei“

Schiavone hob die geschlossene Mannschaftsleistung seiner Spieler hervor und betonte die Bedeutung des Sieges: „Das waren für uns Big Points im Abstiegskampf. Jeder hat seinen Beitrag geleistet.“ Dabei stellte er klar, dass es in dieser Phase der Saison nicht um spielerische Glanzpunkte gehe: „Abstiegskampf ist keine Schönspielerei – es geht darum, Zweikämpfe zu führen und dem Gegner das Leben schwer zu machen.“

Dass Wunstorf nach der frühen roten Karte versuchte, mit Provokationen ebenfalls einen Platzverweis gegen Lemförde zu erzwingen, entging dem Trainer nicht: „Sie wollten einen unserer Spieler vom Platz kriegen, damit es wieder Zehn gegen Zehn steht. Aber wir haben uns nicht anstecken lassen und unser Spiel weiter durchgezogen.“

Mit dem Sieg verbessert sich der TuS Lemförde auf Platz 13 der Tabelle und hält Anschluss an das rettende Ufer. In den kommenden Wochen gilt es, diesen Kampfgeist aufrechtzuerhalten. „Heute sind wir zufrieden, aber wir wissen, dass noch einige wichtige Spiele vor uns liegen“, so Schiavone abschließend.