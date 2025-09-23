Kampfsieg der SG Höcking

In einem von viel Einsatz, Kampf und Spannung geladenen Spiel konnte die SG Höcking/Ganacker/Haidlfing/Pilsting/Zeholfing einen am Ende glücklichen, aber verdienten 3:2 Sieg gegen einen starken SV Perkam erzielen. Eine brillante Ecke konnte Luisa Eiglsperger in der dritten Minute mit rechts von der rechten Seite direkt an den hinteren Innenpfosten zur Führung erzielen. Die Gäste waren jedoch nicht geschockt und suchten ebenfalls ihr Heil in der Offensive. Ein unglückliches Eigentor brachte dem SV Perkam den Ausgleich. Die Gäubodenstädter setzten weiter nach und erzielten in der 16. Minute den Führungstreffer. Danach drückten wiederum die Gastgeber und hatten weitere Möglichkeiten zum Ausgleich. So konnte die Gästetorhüterin den Ball nicht festhalten und der anschließende Nachschuss konnte nur durch ein Handspiel gerettet werden. Jedoch entschied die gute Schiedsrichterin auf vorheriges Foulspiel. So ging es mit dem Rückstand in die Pause. Mit einer großen Entschlossenheit begann die zweite Spielhälfte. So tankte sich Sophia Waas durch die Abwehrkette der Perkamer und versenkte den Ball souverän über die Torhüterin. Bis zum Ende wurde um jeden Ball gekämpft und es entwickelte sich ein intensives Spiel mit leichten Vorteilen der Gastgeber. Fast mit dem Schlusspfiff bekam wiederum Sophiator Waas einen Ball durchgesteckt, behielt die Nerven und schob den Ball in die Ecke zum viel umjubelten Sieg im ersten Kreisligaspiel gegen einen nie nachlassenden fairen Gegner.

Am kommenden Samstag um 16:00 Uhr sind die Mädels um Trainer Leon Eiglsperger beim FC Alburg II zu Gast. Hier gilt es wiederum diese Leistung abzurufen, um gegen einen starken Gegner mithalten zu können.