Kampfloser Sieg für Alemannia Pfalzdorf. – Foto: Arno Wirths

Kampflose Siege für das Spitzenduo Kreisliga A Kleve-Geldern: SV Nütterden und TSV Nieukerk treten nicht an.

Kampflos kamen die beiden Kontrahenten im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg zu ihren drei Punkten. Der SV Nütterden hatte am Freitagabend nicht genug Akteure, um beim Tabellenzweiten Viktoria Winnekendonk anzutreten. Und auch der TSV Nieukerk fand nicht genug Spieler, um sich am Samstag beim Tabellenführer Alemannia Pfalzdorf vorzustellen. Joachim Böhmer, Trainer des SV Nütterden, und sein Nieukerker Kollege Wilfried Steeger hatten nach eigener Aussage keine andere Wahl.

TSV Weeze – SV Grieth 7:2 (3:0). Bei freiem Eintritt bekamen die Zuschaue am Freitagabend in Weeze eine Demonstration der Machtverhältnisse in der A-Liga. Denn der Tabellendritte aus Weeze ließ dem designierten Absteiger nicht den Hauch einer Chance. „Der TSV hat sich heute bockstark präsentiert und war eine Klasse besser als wir“, lautete das Fazit von Gäste-Coach Peter Franke. Ein Eigentor des Griethers Egor Strauch in Minute elf eröffnete den Torreigen. Für den TSV trafen in der Folge Yannick Gorthmanns (16., 51., 58.), Nick Schwarma (34.), Louis Pacco (77.) und Marvin Thüß (86.). Marcel Groß (56.) und Frederik Osterkamp (66.) trafen für die Gäste.

Arminia Kapellen – SC Blau-Weiß Auwel-Holt 2:0 (0:0). Der Gastgeber hat nach einer langen Negativserie endlich den ersten Sieg im neuen Jahr geschafft. Die Treffer erzielten Philipp Arians (73.) und Johannes Billen (76.). „Das war heute endlich einmal wieder eine überzeugende Vorstellung, wir haben verdient gewonnen“, freute sich Arminen-Coach Marcel Lemmen. Sein Gegenüber Carsten Schaap: „Wir scheinen wohl etwas satt zu sein, die Einstellung hat heute jedenfalls nicht gestimmt.“

SV Walbeck – TSV Wachtendonk-Wankum II 6:1 (4:1). „Die Einstellung hat heute absolut gestimmt. Und auch die in der zweiten Halbzeit eingewechselten drei A-Jugendlichen haben sich gut integriert“, stellte Walbecks Trainer André Birker nach dem ungefährdeten Sieg gegen den Tabellenletzten zufrieden fest. Sven Janssen (3.), Joel Zweigle (28.), Lucas Holla (39), Nick Holla (45.), Markus van Leuven (58.) und Niklas Tebbe (77.) trafen für den überlegenen Gastgeber. Den Ehrentreffer erzielte Marvin Busch nach 38 Minuten. SGE Bedburg-Hau II – FC Aldekerk 2:4 (0:1). In einer abwechslungsreichen Partie zeigten sich die Gäste, die zuvor zwei Niederlagen in Folge kassiert hatten, im Abschluss sehr effizient. Oliver Martens (44., 51.) und Alessandro Vaccaro-Notte (61.) brachten die Gäste klar in Führung. Nicolas Rode verkürzte nach 71 Mitten, doch Justus Voelkel stellte mit dem vierten Aldekerker Treffer in Minute 87 die Zeichen endgültig auf Auswärtssieg. Niclas Pohle traf nur 60 Sekunden später zum 2:4-Endstand. „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt“, sagte SGE-Coach Bernard Alijaj.