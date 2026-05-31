Kampflos zur Meisterschaft: Fischbachau steigt nach Spielabsage auf

1:0 durch 10 Matthias Fichner im Tor SG Maximilian Wirth-CS – Foto: Christian Scholle

Der Schriftzug „Kreisklasse, wir kommen“ zierte das Aufstiegs-T-Shirt der SF Fischbachau nach dem letzten Spieltag. Das Kuriose: Fischbachau durfte feiern, ohne zu spielen.

SF Fischbachau – FC Real Kreuth II ⇥n. An. Gast Die wohl umstrittenste Begegnung des Spieltags wurde nicht auf dem Feld ausgetragen. Die Kreuther Kreisklassenreserve musste ihre Partie gegen die Sportfreunde Fischbachau absagen und sorgte damit für deren Meisterschaft. „Es ist uns sehr unangenehm, aber leicht erklärt: Unsere erste Mannschaft ist mit 20 Mann nach Geretsried gefahren, damit sie auf jeder Position doppelt besetzt ist. „Dazu kommen die Urlaubszeit und über zehn Verletzte“, bedauert FC-Trainer Jürgen Welker. Man habe alles versucht, am Ende aber nur acht spielfähige Personen gefunden. Somit gaben sich die Kreuther dem künftigen Aufsteiger kampflos geschlagen. Das hat zur Folge, dass Hartpenning gegen Rottach-Egern in die Relegation geht und Warngau ein weiteres Jahr A-Klasse spielen muss.

Lenggrieser SC II – TSV Irschenberg ⇥4:0 (1:0) Tore: 1:0 Demmel (5.), 2:0/3:0/4:0 Hartmann (46./78./83.) Der TSV Irschenberg verpasste es, seinen zum Sommer scheidenden Interimstrainer Josef Sontheim gebührend zu verabschieden. Stattdessen verloren die Irschenberger bei der Lenggrieser Kreisligareserve mit 0:4. „Leider ist es immer wieder dasselbe. Wir bekommen zur ungünstigsten Zeit unsere Gegentreffer“, hadert Sontheim, der sein Amt plangerecht ablegt. „Wir hatten genauso viele Chancen wie der Gegner, inklusive eines Elfmeters, sind dann aber insgesamt zu harmlos“, erklärt der Coach. Bereits in der fünften Minute netzte der beste Lenggrieser Torschütze der Saison, Michael Demmel, ein. Nach dem verschossenen Irschenberger Elfmeter sorgte ein lupenreiner Hattrick von Antony Hartmann für einen eindeutigen Endstand. Sontheim: „Auch wenn der Sieg für Lenggries zu hoch ausgefallen ist, war er sicherlich verdient.“

TSV Weyarn II – SV Miesbach II ⇥0:10 (0:5) Tore: 0:1 Schumacher (8.), 0:2 Feicht (11.), 0:3 Korn (14.), 0:4 Schumacher (31.), 0:5 Morena (38.), 0:6 Nüßlein (58.), 0:7 Schumacher (60.), 0:8 Hahnel (65.), 0:9 Nüßlein (68.), 0:10 Pindado (82.) Der SV Miesbach II verabschiedet sich mit einem Ausrufezeichen aus dieser Spielzeit. Bei einem zweistelligen Auswärtserfolg bei der Weyarner Kreisklassenreserve zeigten die Kreisstädter ab der ersten Minute einen deutlichen Klassenunterschied auf. „Wir waren spielerisch, kämpferisch und in allen anderen Belangen überlegen“, sagt SV-Trainer Markus Weinbacher. Wie schon in den vergangenen Wochen habe seine Mannschaft eine starke Teamleistung gezeigt sowie sehenswerte Treffer geliefert. „Es war ein schöner Abschluss für uns“, meint Weinbacher. Bereits in der ersten Viertelstunde war die Partie mit drei Miesbacher Treffern gelaufen. Für die Weyarner Reserve war es trotz des regulären Klassenerhalts die letzte A-Klassen-Partie. „Es war natürlich ein hohes Ergebnis, das aber nicht unverdient war. Wir sind jetzt froh, dass wir nächstes Jahr wieder in der B-Klasse spielen dürfen“, erklärt Weyarns Dritter Vorsitzender Thomas Spiesl.

SC Wörnsmühl – SG Tegernseer Tal ⇥11:0 (2:0) Tore: 1:0/2:0 M. Fichtner (20./43.), 3:0 Schneider (49.), 4:0 Hinterseher (52.), 5:0 M. Fichtner (57.), 6:0 Schneider (60.), 7:0/8:0 M. Fichtner (63./67.), 9:0 Bernlochner (73.), 10:0/11:0 M. Fichtner (75./82.) Auch der SC Wörnsmühl schoss sich am letzten Spieltag der Saison noch einmal den Frust von der Seele. „Wir waren heute eine Klasse besser. Es war ein herausragender Sieg zum Abschluss“, resümiert SC-Sprecher Marc Doll nach einem denkwürdigen 11:0-Erfolg über schwache Tegernseer. Während die Wörnsmühler in der ersten Hälfte nur eine 2:0-Führung verbuchen konnten, brachen im zweiten Abschnitt alle Dämme und die Partie mutierte in ein Schützenfest. Allein der diesjährige Torschützenkönig der A-Klasse 4, Matthias Fichtner, traf ganze sieben Mal. „Wir haben nicht locker gelassen und uns würdig verabschiedet. Jetzt freuen wir uns darauf, nächstes Jahr neu anzugreifen“, meint Doll. Für die Tegernseer kommt die Sommerpause nach zwei zweistelligen Niederlagen in Serie dagegen zum richtigen Zeitpunkt. Die Mannschaft von Trainer Andreas Rohnbogner beendet die Spielzeit auf einem unspektakulären achten Rang.

SC Wall – TSV Schliersee ⇥2:3 (2:1) Tore: 1:0/2:0 Meßmer (12./34.), 2:1/2:2 Csordas (40./55.), 2:3 Löw (74.) Die engste, wenngleich nicht schönste Partie an diesem Wochenende sahen die Zuschauer in Wall. Im ersten Abschnitt spielten die Hausherren stark auf und gingen durch einen Doppelpack von Vitus Meßmer in Führung. Daraufhin übernahmen die Gäste aus Schliersee mehr und mehr das Spielgeschehen. Schliersees Offensivmann Daniel Csordas sorgte zunächst für den Ausgleich. Thomas Löw stellte die Partie später komplett auf den Kopf. „Wir haben stark angefangen und anschließend bärenstark nachgelassen. Die Luft war raus, gut, dass endlich Sommerpause ist“, hadert SC-Coach Ethem Perovic. Sein Gegenüber spricht ebenfalls von einem müden Sommerkick. „Es war genau das Spiel, das die Wetterverhältnisse und die Tabellensituation zugelassen haben. Wir haben aber gut kombiniert und nicht unverdient gewonnen“, sagt TSV-Trainer Sebastian Fischer.