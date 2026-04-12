Kampfgeist trotz Niederlage 3. Liga, Gruppe 4: Glattfelden - Winterthur United von Samet Kilic · Heute, 21:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: Samet

An einem kühlen, bewölkten Sonntag traf SC Winterthur United auswärts auf den FC Glattfelden. Beide Teams brauchten dringend Punkte: Glattfelden kämpft um die vorderen Plätze, während Winti-United in der unteren Tabellenhälfte Punkte sammelt. Entsprechend war klar, geschenkt wird sich heute nichts.

Von Beginn an übernahm der FC Glattfelden das Kommando. Die Gastgeber spielten offensiv, kamen über die Flügel und suchten früh den Weg zum Tor. Winti-United versuchte mit langen Bällen, die schnellen Stürmer in Szene zu setzen. In der 10. Minute gelang Glattfelden der Führungstreffer zum 1:0. Kurz darauf erhielten sie sogar einen Elfmeter, der souverän von Jannik pariert wurde. Auch Winti-United kam zu drei, vier guten Chancen, blieb aber ohne Glück im Abschluss. In der 41. Minute erhöhte Glattfelden schliesslich auf 2:0. Erst in den letzten Minuten vor der Pause übernahm Winti-United mehr Kontrolle und drängte auf den Anschluss. Mit 2:0 ging es in die Halbzeit.