Kampfgeist statt Krisenstimmung

Nach starkem Saisonstart ist der Aufsteiger zuletzt etwas aus dem Tritt geraten – fünf Spiele ohne Sieg, zuletzt gar zwei Niederlagen in Folge. Ging zunächst die Blickrichtung Richtung oberes Tabellendrittel, steckt die Mannschaft von Trainer Andreas Mannel nun mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Nur drei Punkte trennen die Borscher aktuell von der roten Zone der Thüringenliga.

Doch wer den SVB kennt, weiß: Aufgeben ist keine Option. „Wir sind nun mal ein kleiner Verein und müssen mit den Gegebenheiten leben, die wir zur Verfügung haben“, sagt Mannel ruhig, aber bestimmt.

Besonders schmerzlich sei der Ausfall von Christoph Neidhardt, der mit seiner Qualität am Flügel oft Spiele entscheiden könne. Hinzu kommt, dass einige junge Spieler ihr Studium aufgenommen haben und nicht immer zur Verfügung stehen. „Das spiegelt sich im Gesamtkontext wider. Wir wissen, dass wir uns mit den besten Mannschaften Thüringens messen wollen – dafür muss bei uns einfach alles passen“, betont Mannel.

Die jüngste Durststrecke erklärt der Coach mit einer Mischung aus unglücklichen Umständen und fehlendem Rhythmus: „Angefangen hat es mit der überraschenden Spielabsage gegen Fahner Höhe – das hat uns ein Stück weit aus dem Takt gebracht. Dazu kamen Verletzungen, Krankheiten und Sperren, die uns zu ständigen Umstellungen gezwungen haben.“

Gallischer Kampfgeist gegen den Favoriten

Am Sonntag wartet mit dem Tabellendritten 1. FC Eichsfeld ein echter Prüfstein. Die Gäste reisen als als Favorit an, während die Borscher ihre Heimstärke in die Waagschale werfen wollen. „Wir müssen einen Matchplan entwickeln, um konkurrenzfähig zu sein und unsere Tugenden auf den Platz bringen“, sagt Mannel. „Wir wissen um die individuelle Qualität von Eichsfeld, aber die Jungs können die Tabelle lesen – wir haben keinen Druck. Wir setzen auf unseren Entwicklungsprozess und ich bin sicher: Wir werden wieder Spiele gewinnen.“

Trotz der jüngsten Rückschläge bleibt der Trainer gelassen. Er sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg: „Vor vier Wochen hätte ich noch gesagt: Wir sind mitten drin statt nur dabei. Jetzt haben wir zwei Spiele verloren, davor waren wir fünf oder sechs Partien ungeschlagen. Das zeigt, dass wir angekommen sind – wir wissen, worauf es ankommt, und das sind die Kleinigkeiten.“ Für Mannel und sein Team gilt es nun, den nächsten Schritt zu machen – mit Mut, Zusammenhalt und der typischen Borscher Mentalität. „Wir werden ruhig bleiben und weiter hart arbeiten. Nach über drei Jahren, in denen es meist nur nach oben ging, gehört so ein Wellental einfach dazu. Wichtig ist, dass wir uns da gemeinsam wieder herausarbeiten.“

Vielleicht gelingt der Befreiungsschlag ja schon am Sonntag – im heimischen Gallier-Dorf gegen den Favoriten aus Eichsfeld. Denn eines ist sicher: Der SV Borsch 1925 hat schon oft gezeigt, dass er genau dann am gefährlichsten ist, wenn ihn keiner mehr auf der Rechnung hat.