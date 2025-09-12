Kampfgeist siegt: Hankofen bezwingt die Bayern-Amateure

Die Spielvereinigung Hankofen-Hailing, welche vor der Partie als Außenseiter gehandelt wurde, setzte sich im Spitzenspiel mit 1:0 gegen die Bayern-Amateure durch. Trainer Tobias Beck hatte bereits vor dem Anpfiff betont, dass die Intensität auf dem Platz entscheidend sein würde.

Nach der deutlichen 0:4-Niederlage in der Vorwoche gegen Memmingen hatte sich die Beck-Elf für das Heimspiel gegen die Amateure des FC Bayern einiges vorgenommen. Zur Pause stand es jedoch noch 0:0. Die Münchner zeigten im ersten Durchgang zwar ihre Qualitäten, ließen im letzten Drittel aber die nötige Präzision vermissen und konnten ihre spielerische Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Hankofen verteidigte in dieser Phase aufmerksam und konsequent, überstand die Druckphasen der Gäste ohne größere Probleme und setzte selbst vereinzelt gefährliche Nadelstiche nach vorne. Auch wenn zur Halbzeit noch alles offen war, zeichnete sich ab, dass die Kräfteverhältnisse im weiteren Spielverlauf zugunsten der Bayern ausschlagen könnten.

In der zweiten Halbzeit setzte sich die kämpferische Leistung der Hausherren fort. Hoffmann erzielte schließlich mit seinem ersten Ballkontakt den Führungstreffer: Choroba chippte die Kugel hinter die Kette, wo Berk den Ball gekonnt behauptete und per Hacken auf Hoffmann weiterleitete, der flach ins lange Eck abschloss. Die technisch stärkeren Gäste fanden weiterhin kein Mittel gegen die robust verteidigenden Hausherren und konnten ihre Spielweise nicht durchsetzen. Herausragend zeigte sich zudem Hankofen-Keeper Maier, der in der 84. Minute mit einer glänzenden Parade einen möglichen Ausgleich verhinderte. Am Ende behielt Hankofen die Oberhand und bestrafte die Bayern für deren mangelnde Anpassung an die Zweikampfhärte, sodass die Partie trotz einer torlosen ersten Hälfte letztlich zu Gunsten des vermeintlichen Underdogs entschieden wurde.





Tobias Beck (Trainer SpVgg Hankofen-Hailing): „Wir sind überglücklich über den Heimsieg gegen die Bayern-Amateure. Betrachtet man die gesamte Spielzeit und den Einsatz der Mannschaft, war der Sieg verdient. Der Matchplan ist voll aufgegangen. Uns war von Anfang an bewusst, dass wir heute viel gegen den Ball arbeiten müssen, einfach weil die Bayern sehr ballsicher sind. Wir haben uns in der ein oder anderen Situation dann ein wenig Glück erarbeitet, das Spiel lange offen gehalten und immer wieder Nadelstiche gesetzt, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit. Einer dieser Nadelstiche führte schließlich zum 1:0. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Leidenschaft und die Mentalität, die meine Jungs heute auf den Platz gebracht haben. Aus meiner Sicht war es ein verdienter Heimdreier, der uns hoffentlich jetzt den nötigen Auftrieb für die kommenden Aufgaben gibt.“