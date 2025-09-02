Kampfgeist reicht nicht – DV Solingen bestraft Wülfrather Fehler

„Wir machten viele einfache Fehler, waren nicht mehr konsequent in den Zweikämpfen und verloren in Mittelfeld und Abwehr einige Male die Ordnung. Eine Liga höher wird so etwas von einer Mannschaft mit der Qualität des DV direkt bestraft“, analysierte Wülfraths Chefcoach Joscha Weber. Dessen Team ging zunächst engagiert und couragiert zur Sache, schaltete schnell von Abwehr auf Offensive um. Wie beim Führungstor, als Tom Paß von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten passte und im freistehenden Daniel Ivezic einen dankbaren Abnehmer fand – 1:0 nach nur sechs Minuten.

Die Einheimischen blieben weitgehend spielbestimmend. Auf Zuspiel von „Saki“ Xiros musste Florian Schikowski eigentlich erhöhen (32.), scheiterte aber an DV-Keeper Danylo Zenikov. Bereits in dieser Phase schlichen sich erste Nachlässigkeiten in die Aktionen der Wülfrather ein. Eine erste Quittung war der Ausgleich (42.) durch den Zugang von Ratingen 04/19, Ali Can Ilbay, der von einem präzisen Zuspiel in die Schnittstelle der FCW-Abwehr profitierte.

Weber bemängelt Konzentration

Nach Wiederbeginn blieben die Klingenstädter am Drücker. „Wir haben die ersten 10, 15 Minuten komplett verschlafen. Da fehlte bei uns einfach die richtige Körpersprache und die letzte Überzeugung, um das Heft wieder in die Hand zu nehmen“, kritisierte Weber hinterher. Die eigene Leistungssteigerung und die Abstimmungsprobleme bei den Kalkstädtern nutzte das Team des ehemaligen FCW-Mittelfeldspielers Engin Kizilarslan (43.) zur 3:1-Führung. Als doppelter Torschütze (51., 59.) zeichnete sich Salim El Fahmi aus. Ein Angreifer, der unter anderem beim VfB 03 Hilden bereits in der Oberliga auflief.

Diesen Dämpfer mussten die Platzherren erst einmal wegstecken, gaben die Begegnung aber längst nicht verloren. „Das 1:3 entsprach bis dahin nicht dem Spielverlauf. Die Jungs haben sich dann energisch gegen die drohende Niederlage aufgebäumt. Wir stellten auch taktisch um, wollten die Offensive stärken“, machte Wülfraths Coach später deutlich. Nach einer Schikowski-Ecke markierte der gerade erst neu verpflichtete Ebrahim Omayrat den Anschluss (82.).

Sollte da noch mehr gehen? Nur sechs Minuten darauf lag tatsächlich der Ausgleich in der Luft. Der indirekte Freistoß von Alex Fagasinski aus Nahdistanz landete am Pfosten, der anschließende Kopfball von Stefan Okkert wurde von der DV-Deckung kurz vor der Torlinie abgewehrt. Schlusswort Joscha Weber: „Wenn wir nicht 90 Minuten, und wenn nötig auch mehr, aufmerksam sind, dann wird es schwer. Das haben wir heute gesehen. Da stecken wir als Aufsteiger noch mitten in einem Lernprozess.“

Bereits am Freitag trägt der 1. FC Wülfrath seine nächste Landesligapartie bei TuRU 80 Düsseldorf aus. Im Stadion an der Feuerbachstraße in Oberbilk erfolgt der Anstoß um 20 Uhr.