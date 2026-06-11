"Kampfgeist, Leidenschaft und Siegeswille"

Die Saison in der Kreisliga B4 Schwarzwald/Zollern ist beendet, und die SGM Irndorf/Bärenthal feiert den Gewinn der Meisterschaft. Ohne eine Saisonniederlage sichert sich die Spielgemeinschaft den Aufstieg in die Kreisliga A. Der spielende Co-Trainer Mario Löckel blickt auf die zweitägigen Feierlichkeiten der beiden Stammvereine, die sensationelle Entwicklung in einer neuen Umgebung nach der Bezirksreform und den anstehenden Kaderumbruch für die kommende Spielzeit.
Ein zweitägiger Marathon der Feierlichkeiten
Der Gewinn des Meistertitels löste bei der Spielgemeinschaft tiefen Jubel aus. Da die SGM aus zwei eigenständigen Vereinen besteht, erstreckten sich die Festivitäten über das gesamte Wochenende und verbanden beide Orte im kollektiven Erfolg. „Die Meisterschaft der Kreisliga B4 wurde natürlich von uns Spielern, vom gesamten Team und natürlich von unseren Fans und Gönnern ausgiebig gefeiert. Da unsere SGM aus zwei Vereinen besteht, wurde am Samstag direkt nach dem Spiel im Bärenthal gefeiert, und am Sonntag wurden dann die Feierlichkeiten nach Irndorf verlegt“, schildert Mario Löckel gegenüber FuPa die ausgelassene Stimmung im Vereinsumfeld.
Die makellose Bilanz einer ungeschlagenen Meistersaison
Ein Blick auf die Abschlusstabelle untermauert die sportliche Dominanz, mit der sich die Spielgemeinschaft den Spitzenplatz erkämpft hat. Nach 20 absolvierten Partien steht die SGM Irndorf/Bärenthal mit 54 Punkten ganz oben. Die beeindruckende Bilanz verzeichnet 17 Siege, drei Unentschieden und keine Niederlage. Mit einem Torverhältnis von 62:13 stellte das Team zudem die mit Abstand stabilste Abwehrreihe der gesamten Spielklasse.
Der direkte Verfolger hat das Nachsehen
Der härteste Konkurrent im Kampf um den begehrten Titel konnte das hohe Tempo des Erstplatzierten bis zum Schluss knapp nicht mitgehen. Der TSV Geislingen beendet die Spielzeit nach 20 absolvierten Spielen mit 51 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Ausbeute des Verfolgers verzeichnet 16 Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage bei einem Torverhältnis von 74:21, womit der Rückstand auf den Meister im finalen Klassement lediglich drei Zähler beträgt.
Sensationeller Erfolg im sportlichen Neuland
Dass am Ende dieser Spielzeit der ganz große Wurf gefeiert werden kann, war zu Beginn der Runde keineswegs absehbar. Durch strukturelle Veränderungen standen die Verantwortlichen vor einer ungewohnten Situation, weshalb die ursprüngliche Zielsetzung bodenständig gewählt wurde. „Durch die Zusammenlegung der Bezirke Schwarzwald und Zollern gab es für unsere SGM grundlegende Veränderungen. Eine neue, unbekannte Staffel mit neuen Mannschaften und Sportplätzen. Dementsprechend viel Neuland für unsere Mannschaft, daher war das Ziel, sich in den Top 3 der Kreisliga B4 festzuspielen. Nach unserem Sieg in der Rückrunde gegen den direkten Kontrahenten SGM TSV Geislingen/SV Heiligenzimmern II wollten wir uns natürlich mit der Meisterschaft belohnen“, blickt Mario Löckel auf die entscheidende Kehrtwende im Saisonverlauf zurück.
Geschlossene Mannschaftsleistung und großartiger Support
Als entscheidender Schlüssel für den Triumph über die starke Konkurrenz erwies sich im Laufe der Monate der Zusammenhalt sowie die Unterstützung von den Fans. „Unser größte Triumph war unsere geschlossene Mannschaftsleistung. Jeder ist für den anderen eingestanden, alle haben am gleichen Strang gezogen, und wir haben gemeinschaftlich Woche für Woche alles auf dem Platz gegeben. Was uns auch ordentlich Aufwind gegeben hat, sind unsere treuen Fans. Sie haben uns großartig unterstützt, angetrieben und haben jedes Auswärtsspiel gefühlt zu einem Heimspiel gemacht“, analysiert der Coach die Erfolgsfaktoren.
Die charakterlichen Grundtugenden als Fundament des Triumphs
Auf dem Rasen untermauerten die Spieler diesen meisterlichen Anspruch nicht nur durch taktische Disziplin, sondern vor allem durch fundamentale Tugenden, die das Team in engen Phasen auszeichneten. Gefragt nach den Stärken, bringt Mario Löckel das Erfolgsrezept kurz und prägnant auf den Punkt: „Kampfgeist, Leidenschaft und Siegeswille.“
Standesgemäße Feiertage auf der Urlaubsinsel Mallorca
Nach den kräftezehrenden Wochen im Aufstiegskampf steht für die Mannschaft die verdiente Erholung an. Bevor der Fokus wieder auf die Zukunft gerichtet wird, soll der Titel im Süden noch einmal gebührend zelebriert werden. Auf die Frage nach einer geplanten Abschlussfahrt antwortet der spielende Co-Trainer voller Vorfreude: „Die Meisterschaft wird standesgemäß auf Mallorca nochmals ausgiebig nachgefeiert.“
Selbstbewusster Schritt in die anspruchsvolle Kreisliga A
Am Gang in der Kreisliga A gibt es keinerlei Zweifel. Nach einer makellosen Runde ist die Beförderung die logische Konsequenz für die erbrachte Leistung, um sich auf einem neuen Niveau zu beweisen. Mario Löckel stellt die Entschlossenheit des Teams klar heraus: „Als ungeschlagener Meister werden wir natürlich unser Aufstiegsrecht wahrnehmen und freuen uns auf ein anspruchsvolles Jahr in der Kreisliga A.“
Ein schmerzhafter Abschied und junge Verstärkungen bei der Kaderplanung
Für die kommenden Aufgaben in der veränderten Umgebung laufen die personellen Planungen bereits, wobei das Team einen herben Verlust verkraften muss, sich aber gleichzeitig über Rückkehrer freuen kann. „Als Abgang stehe ich als Spieler und Co-Trainer bereits fest. Weitere Spieler werden pausieren oder etwas kürzer treten wollen. Der Kader wird aber durch junge Spieler verstärkt und es kehren zwei Langzeitverletzte zurück zum Team“, gewährt Mario Löckel einen Einblick.
Etablierung und eine klare spielerische Idee für die neue Spielzeit
Für die neue 2026/2027 hat gibt es bereits eine klare Marschroute. Als Aufsteiger gilt es, sich schnellstmöglich an das veränderte Niveau anzupassen, ohne dabei die eigene Identität aufzugeben. Mario Löckel sagt: „Das Ziel ist es, erstmal in der Kreisliga A anzukommen und einen Fußball mit einer klar erkennbaren Idee zu spielen.“