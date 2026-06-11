"Kampfgeist, Leidenschaft und Siegeswille"

Foto: SGM Irndorf/Bärenthal

Die Saison in der Kreisliga B4 Schwarzwald/Zollern ist beendet, und die SGM Irndorf/Bärenthal feiert den Gewinn der Meisterschaft. Ohne eine Saisonniederlage sichert sich die Spielgemeinschaft den Aufstieg in die Kreisliga A. Der spielende Co-Trainer Mario Löckel blickt auf die zweitägigen Feierlichkeiten der beiden Stammvereine, die sensationelle Entwicklung in einer neuen Umgebung nach der Bezirksreform und den anstehenden Kaderumbruch für die kommende Spielzeit.

Der Gewinn des Meistertitels löste bei der Spielgemeinschaft tiefen Jubel aus. Da die SGM aus zwei eigenständigen Vereinen besteht, erstreckten sich die Festivitäten über das gesamte Wochenende und verbanden beide Orte im kollektiven Erfolg. „Die Meisterschaft der Kreisliga B4 wurde natürlich von uns Spielern, vom gesamten Team und natürlich von unseren Fans und Gönnern ausgiebig gefeiert. Da unsere SGM aus zwei Vereinen besteht, wurde am Samstag direkt nach dem Spiel im Bärenthal gefeiert, und am Sonntag wurden dann die Feierlichkeiten nach Irndorf verlegt“, schildert Mario Löckel gegenüber FuPa die ausgelassene Stimmung im Vereinsumfeld.

Ein Blick auf die Abschlusstabelle untermauert die sportliche Dominanz, mit der sich die Spielgemeinschaft den Spitzenplatz erkämpft hat. Nach 20 absolvierten Partien steht die SGM Irndorf/Bärenthal mit 54 Punkten ganz oben. Die beeindruckende Bilanz verzeichnet 17 Siege, drei Unentschieden und keine Niederlage. Mit einem Torverhältnis von 62:13 stellte das Team zudem die mit Abstand stabilste Abwehrreihe der gesamten Spielklasse.

Der direkte Verfolger hat das Nachsehen

Der härteste Konkurrent im Kampf um den begehrten Titel konnte das hohe Tempo des Erstplatzierten bis zum Schluss knapp nicht mitgehen. Der TSV Geislingen beendet die Spielzeit nach 20 absolvierten Spielen mit 51 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Ausbeute des Verfolgers verzeichnet 16 Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage bei einem Torverhältnis von 74:21, womit der Rückstand auf den Meister im finalen Klassement lediglich drei Zähler beträgt.

Sensationeller Erfolg im sportlichen Neuland

Dass am Ende dieser Spielzeit der ganz große Wurf gefeiert werden kann, war zu Beginn der Runde keineswegs absehbar. Durch strukturelle Veränderungen standen die Verantwortlichen vor einer ungewohnten Situation, weshalb die ursprüngliche Zielsetzung bodenständig gewählt wurde. „Durch die Zusammenlegung der Bezirke Schwarzwald und Zollern gab es für unsere SGM grundlegende Veränderungen. Eine neue, unbekannte Staffel mit neuen Mannschaften und Sportplätzen. Dementsprechend viel Neuland für unsere Mannschaft, daher war das Ziel, sich in den Top 3 der Kreisliga B4 festzuspielen. Nach unserem Sieg in der Rückrunde gegen den direkten Kontrahenten SGM TSV Geislingen/SV Heiligenzimmern II wollten wir uns natürlich mit der Meisterschaft belohnen“, blickt Mario Löckel auf die entscheidende Kehrtwende im Saisonverlauf zurück.

Geschlossene Mannschaftsleistung und großartiger Support

Als entscheidender Schlüssel für den Triumph über die starke Konkurrenz erwies sich im Laufe der Monate der Zusammenhalt sowie die Unterstützung von den Fans. „Unser größte Triumph war unsere geschlossene Mannschaftsleistung. Jeder ist für den anderen eingestanden, alle haben am gleichen Strang gezogen, und wir haben gemeinschaftlich Woche für Woche alles auf dem Platz gegeben. Was uns auch ordentlich Aufwind gegeben hat, sind unsere treuen Fans. Sie haben uns großartig unterstützt, angetrieben und haben jedes Auswärtsspiel gefühlt zu einem Heimspiel gemacht“, analysiert der Coach die Erfolgsfaktoren.

Die charakterlichen Grundtugenden als Fundament des Triumphs

Auf dem Rasen untermauerten die Spieler diesen meisterlichen Anspruch nicht nur durch taktische Disziplin, sondern vor allem durch fundamentale Tugenden, die das Team in engen Phasen auszeichneten. Gefragt nach den Stärken, bringt Mario Löckel das Erfolgsrezept kurz und prägnant auf den Punkt: „Kampfgeist, Leidenschaft und Siegeswille.“

Standesgemäße Feiertage auf der Urlaubsinsel Mallorca

Nach den kräftezehrenden Wochen im Aufstiegskampf steht für die Mannschaft die verdiente Erholung an. Bevor der Fokus wieder auf die Zukunft gerichtet wird, soll der Titel im Süden noch einmal gebührend zelebriert werden. Auf die Frage nach einer geplanten Abschlussfahrt antwortet der spielende Co-Trainer voller Vorfreude: „Die Meisterschaft wird standesgemäß auf Mallorca nochmals ausgiebig nachgefeiert.“