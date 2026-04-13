Kampfgeist in Unterzahl: Kronshagen feiert Big Points im Abstiegskampf

Rune Möller (TSV Kronshagen) legte mit dem Blitzstart den Grundstein für ein gutes Rennen. Rechts Erik Wegner 8TSV Friedrichsberg-Busdorf). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TSV Kronshagen hat mit dem 3:1 gegen den TSV Friedrichsberg-Busdorf in der Landesliga Schleswig keinen Meilenstein erreicht, aber mit drei Punkten einen guten Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Zudem überflügelte das Team um Chefcoach Coskun Yamak und den spielenden Co-Trainer Erdogan Cumur den punktgleichen Gast in der Tabelle und verschaffte sich im Kellerduell wertvolle Luft.

Dass dieser Erfolg am Ende einer leidenschaftlichen Abwehrschlacht glich, lag an einer frühen Roten Karte für Kronshagens Ole Sand. Für die Hausherren war es somit auch ein Sieg der Moral.

Blitzstart und personelle Rochaden

Die Partie begann für Kronshagen turbulent, noch bevor der erste Ball rollte. Mittelfeld-Motor Nick Rixen knickte beim Aufwärmen um und musste kurzfristig passen. Für ihn rückte Rekonvaleszent Prempton Jasari in die Startelf – ein Wechsel, der sich als Glücksgriff erweisen sollte. Coach Michael Schröder muss auf der Bank improvisieren Den Gast aus Schleswig hatte es personell härter getroffen. Auf der Bank waren noch ein paar Slots frei, die ad hoc wenigstens durch einen Spieler der zweiten Mannschaft belegt werden konnte.

Der dribbelstarke David Harutjunjan (TSV Friedrichsberg-Busdorf)clever durch die Mitte gegen Lars Wethgrube (TSV Kronshagen) und Lucas Sylla. – Foto: Ismail Yesilyurt

Nichtsdestotrotz stand auf dem Kunstrasenplatz eine Elf, die in der Vorwoche in ähnlicher Formation beim SVE Comet Kiel mit einem 2:1 wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammelte. Der TSV Kronshagen holte sich einen verdienten Punkt gegen das Spitzenteam Frisia Risum-Lindholm. Rune Möller hellwach Kronshagen legte einen klassischen Blitzstart hin: Noch keine 60 Sekunden waren gespielt, als Lucas Sylla scharf und flach nach innen passte. Rune Möller stand im Zentrum goldrichtig und vollendete zum 1:0. Die Gastgeber blieben am Drücker und nutzten die zaghafte Zweikampfführung der Friedrichsberger konsequent aus. In der 13. Minute bediente Möller den eingerückten Jasari, der zum 2:0 einschob. „Wir sind sehr gut reingekommen und hatten ein gutes Polster“, bilanzierte Yamak den souveränen Beginn. Platzverweis erfordert mehr Laufarbeit und kleine Anpassung Doch die Sicherheit währte nur kurz. In der 20. Minute vertändelte Ole Sand als letzter Mann den Ball gegen Daniel Schubert und wusste sich nur noch mit einem Foul zu helfen. Schiedsrichter Torge Feldt zögerte keine Sekunde und zückte die Rote Karte.

Roman Reikat (TSV Kronshagen), der viele Meter für die Mannschaft machte, von Jonas Goos (TSV Friedrichsberg-Busdorf) bedrängt. – Foto: Ismail Yesilyurt

„Dann kam leider alles anders“, so Yamak. „Wir mussten auf ein 4-4-1 umstellen und extrem lange Wege gehen, weil der Gegner das Spiel breit gemacht hat, um uns auseinanderzuziehen.“ Über 70 Minuten agierte der TSV fortan in Unterzahl. Friedrichsberg, das nach dem Platzverweis die Spielkontrolle vollständig übernommen hatte, gelang in der 59. Minute durch Daniel Moellner der Anschlusstreffer zum 1:2, was eine dramatische und spannende Schlussphase einläutete. Konterglück durch Peeke Schmitz und Lucas Sylla besiegelt Heimsieg In der Defensive warfen sich die Kronshagener nun in jeden Ball. Friedrichsberg drängte auf den Ausgleich, ließ jedoch die nötige Präzision vermissen oder scheiterte am eigenen Unvermögen. Kurz vor dem Abpfiff wurden die Schleswiger Bemühungen schließlich bestraft.

Tim Asmussen (TSV Friedrichsberg-Busdorf) bei der Ballbehandlung vor Lars Wethgrube (TSV Kronshagen). – Foto: Ismail Yesilyurt