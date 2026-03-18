Kampfgeist in Leutzsch: Chemie Leipzig trotzt dem Aufsteiger

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Der FC Eilenburg hat sich im Kampf um den Klassenerhalt eindrucksvoll zurückgemeldet und den ZFC Meuselwitz deklassiert. Von Beginn an war den Hausherren der unbedingte Wille anzumerken, den Boden im Tabellenkeller gutzumachen. In der 15. Minute erzielte Marcus Niemitz den Treffer zur 1:0-Führung für Eilenburg. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: In der 19. Minute markierte Eric Stiller den Ausgleich zum 1:1. Zuvor war ein Abschluss von Califo Baldé nach einem Eckball geblockt worden, doch Stiller war zur Stelle und vollendete aus kurzer Distanz.

Die Eilenburger ließen sich von diesem Ausgleich jedoch nicht beirren und spielten weiter mutig nach vorne. In der 35. Minute brachte Lukas Sebastian Griebsch sein Team mit 2:1 erneut in Führung, als er einfach mal abzog und sich die Kugel, noch leicht abgefälscht, in das Zipsendorfer Tor senkte. Kurz vor der Pause erhöhten die Hausherren den Druck weiter: In der 43. Minute war es Jeronimo Mattmüller, der nach einem Pass durchmarschierte und ohne Gegenwehr zum 3:1 vollendete.