Kampfgeist in Leutzsch: Chemie Leipzig trotzt dem Aufsteiger

In der Regionalliga Nordost stand am heutigen Abend ein Nachholspiel auf dem Programm, das im Kampf um die Tabellenplätze für reichlich Spannung sorgte. Vor einer Kulisse, die von Leidenschaft und lautstarker Unterstützung geprägt war, entwickelte sich eine Begegnung, in der beide Mannschaften bis an ihre Grenzen gingen und den Zuschauern ein hochemotionales Unentschieden boten.
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Der FC Eilenburg hat sich im Kampf um den Klassenerhalt eindrucksvoll zurückgemeldet und den ZFC Meuselwitz deklassiert. Von Beginn an war den Hausherren der unbedingte Wille anzumerken, den Boden im Tabellenkeller gutzumachen. In der 15. Minute erzielte Marcus Niemitz den Treffer zur 1:0-Führung für Eilenburg. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: In der 19. Minute markierte Eric Stiller den Ausgleich zum 1:1. Zuvor war ein Abschluss von Califo Baldé nach einem Eckball geblockt worden, doch Stiller war zur Stelle und vollendete aus kurzer Distanz.
Die Eilenburger ließen sich von diesem Ausgleich jedoch nicht beirren und spielten weiter mutig nach vorne. In der 35. Minute brachte Lukas Sebastian Griebsch sein Team mit 2:1 erneut in Führung, als er einfach mal abzog und sich die Kugel, noch leicht abgefälscht, in das Zipsendorfer Tor senkte. Kurz vor der Pause erhöhten die Hausherren den Druck weiter: In der 43. Minute war es Jeronimo Mattmüller, der nach einem Pass durchmarschierte und ohne Gegenwehr zum 3:1 vollendete.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Eilenburg am Drücker und nutzte die defensiven Lücken der Gäste gnadenlos aus. In der 53. Minute erzielte Noah Baumann das 4:1, nachdem er bei einem langen Ball vor das Tor nur noch den Fuß hinhalten musste. Den emotionalen Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte schließlich Moritz Kretzer, der in der 66. Minute den Treffer zum 5:1-Endstand markierte.
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Vor 4999 Zuschauern lieferten sich die BSG Chemie Leipzig und der Aufsteiger BFC Preussen einen packenden Schlagabtausch. Die Partie war von Beginn an von einer intensiven Atmosphäre geprägt, in der die Hausherren mehrfach moralische Standhaftigkeit beweisen mussten. Kurz vor dem Seitenwechsel wurden die Leipziger Hoffnungen auf eine Pausenführung jedoch gedämpft: In der 44. Minute erzielte Philipp Kühn den Führungstreffer zum 0:1 für die Gäste aus Berlin.
Nach der Pause kehrte Chemie Leipzig mit viel Schwung auf den Rasen zurück und belohnte sich früh für die Bemühungen. In der 53. Minute markierte Rajk Lisinski den Ausgleich zum 1:1. Die Freude währte jedoch nur bis in die Schlussphase, als die Gäste erneut zuschlugen. In der 74. Minute brachte Chadi Ramadan den BFC Preussen zum 1:2 wieder in Front. Die Leipziger bewiesen in der Folge jedoch ihr Kämpferherz und gaben sich nicht geschlagen. Nur fünf Minuten später, in der 79. Minute, war es Kay Seidemann, der zum 2:2-Endstand traf.
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