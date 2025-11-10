Kampfgeist des 1. FC Wülfrath kommt gegen Süchteln zu spät

Die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen in Serie. Und die hätte auch verhindert werden können. Gleichwohl war da auch ein gewisse Portion Pech im Spiel. Landet der Flachschuss von „Saki“ Xiros nach acht Minuten nicht am Pfosten, sondern im ASV-Tor, die Partie nimmt womöglich einen anderen Verlauf.
So konstatierte Joscha Weber nach dem Abpfiff: „Das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit verloren. Wie noch eine Woche zuvor beim 3:1 gegen den FC Kosova waren wir diesmal, zumindest in der ersten Halbzeit, nicht gallig, nicht eklig in den Zweikämpfen. Wir haben dem Gegner im Mittelfeld zu viele Freiheiten gelassen. Es fehlte uns insgesamt die Kompaktheit.“ Der FCW-Chefcoach fügte hinzu: „Nach der Pause lief es besser. Nur in manchen Szenen, wenn wir auf die gegnerische Abwehr zuliefen, trafen wir die falschen Entscheidungen. So kamen wir erst gar nicht zum torgefährlichen Abschluss. Dennoch: Ein Remis hätte eher dem Spielverlauf entsprochen. Das bestätigte mir auch mein ASV-Kollege Volker Hansen.“
Süchteln war direkt drin im Spiel, versuchte den Gegner durch frühes Pressing zu stören. Dem FCW fiel, bis auf den Xiros-Pfostenschuss, vorne nicht viel ein. Es fehlte einfach das Überraschungsmoment. Im Mittelfeld setzten die Gäste die Akzente. Der auf der rechten Außenbahn lange Zeit sehr auffällige Leonit Popova schoss nach einer Ecke (22.) knapp drüber. Die erste Möglichkeit der Gäste, die ihre größeren Spielanteile in der 35. Spielminute mit dem Tor des Tages krönten. Nach der scharfen Hereingabe von Popova stand Janpeter Zaum völlig frei - 0:1. Eine weitere klare Möglichkeit verhinderte Takamasa Kaneko, der nach einer scharfen Flanke von rechts vor dem einschussbereiten Zaum klärte. Der 20-jährige Japaner machte bei seinem Startelfdebüt einen guten Job.
Die Pausenführung des ASV ging in Ordnung. Aber bevor dann nach insgesamt 95 Minuten der Dreier fix war, mussten die Süchtelner in Durchgang zwei noch einiges an Arbeit verrichten. Zumindest in der Schlussviertelstunde, als sich Wülfrath energisch gegen die drohende Niederlage aufbäumte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wollte der Gast zunächst nachlegen. Popova scheiterte an FCW-Keeper Marvin Oberhoff (53.) und schoss drei Minuten später knapp vorbei. Dazwischen (54.) verfehlte der Kopfball von Lennart Mehler das Wülfrather Gehäuse. Dann rettete ein weiteres Mal Kaneko in höchster Not gegen den umtriebigen Popova (59.).
Der eingewechselte Stefan Okkert setzte wieder das erste Offensivzeichen (64.), doch Schlussmann Elvedin Kaltak parierte den Schuss in die kurze Ecke. Bis zum Schluss fehlten es den Einheimischen aber an Ideen und Durchschlagskraft, um die Gäste-Deckung zu knacken. Die geriet in der Schlussphase dennoch gehörig unter Druck. Hatte dabei auch Glück, denn nach der Kopfballvorlage des längst in die Offensive gewechselten Abwehrchefs Maik Bleckmann verfehlte Satoshi Ueno mit einer Volleyabnahme nur um Zentimeter den gegnerischen Kasten.