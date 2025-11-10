Für Wülfrath war mehr drin. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Kampfgeist des 1. FC Wülfrath kommt gegen Süchteln zu spät 1. FC Wülfrath – ASV Einigkeit Süchteln 0:1 (0:1). Der gute Wille und das redliche Bemühen allein reichen nicht, um ein Fußballspiel zu gewinnen. Diese (bittere) Erfahrung mussten auch die Wülfrather machen. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 ASV Süchteln FC Wülfrath

Die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen in Serie. Und die hätte auch verhindert werden können. Gleichwohl war da auch ein gewisse Portion Pech im Spiel. Landet der Flachschuss von „Saki“ Xiros nach acht Minuten nicht am Pfosten, sondern im ASV-Tor, die Partie nimmt womöglich einen anderen Verlauf.

Weber hätte ein Remis als fair empfunden So konstatierte Joscha Weber nach dem Abpfiff: „Das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit verloren. Wie noch eine Woche zuvor beim 3:1 gegen den FC Kosova waren wir diesmal, zumindest in der ersten Halbzeit, nicht gallig, nicht eklig in den Zweikämpfen. Wir haben dem Gegner im Mittelfeld zu viele Freiheiten gelassen. Es fehlte uns insgesamt die Kompaktheit.“ Der FCW-Chefcoach fügte hinzu: „Nach der Pause lief es besser. Nur in manchen Szenen, wenn wir auf die gegnerische Abwehr zuliefen, trafen wir die falschen Entscheidungen. So kamen wir erst gar nicht zum torgefährlichen Abschluss. Dennoch: Ein Remis hätte eher dem Spielverlauf entsprochen. Das bestätigte mir auch mein ASV-Kollege Volker Hansen.“

Gestern, 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath FC Wülfrath ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln 0 1 Abpfiff Süchteln war direkt drin im Spiel, versuchte den Gegner durch frühes Pressing zu stören. Dem FCW fiel, bis auf den Xiros-Pfostenschuss, vorne nicht viel ein. Es fehlte einfach das Überraschungsmoment. Im Mittelfeld setzten die Gäste die Akzente. Der auf der rechten Außenbahn lange Zeit sehr auffällige Leonit Popova schoss nach einer Ecke (22.) knapp drüber. Die erste Möglichkeit der Gäste, die ihre größeren Spielanteile in der 35. Spielminute mit dem Tor des Tages krönten. Nach der scharfen Hereingabe von Popova stand Janpeter Zaum völlig frei - 0:1. Eine weitere klare Möglichkeit verhinderte Takamasa Kaneko, der nach einer scharfen Flanke von rechts vor dem einschussbereiten Zaum klärte. Der 20-jährige Japaner machte bei seinem Startelfdebüt einen guten Job.