Kampfbetontes Spiel endet mit gerechtem Unentschieden

Am Samstagnachmittag empfing der SV 1883 Schwarza mit dem TSV Elgersburg eine spielstarke Mannschaft in der Gemeindetal-Arena. Von Beginn an entwickelte sich eine intensive und kampfbetonte Partie. Bereits in der 3. Minute setzte sich M. Kleinspehn stark über die rechte Seite durch, seine Hereingabe fand S. Köhne, dessen Abschluss jedoch noch im letzten Moment geblockt wurde. Nur Sekunden später gab es Freistoß für die 83iger Kleinspehn zirkelte den Ball traumhaft aus 18 Metern in den rechten Knick zur frühen 1:0 Führung (4.). Doch die Freude währte nicht lange, Direkt im Gegenzug kombinierten sich die Gäste schnell nach vorne, und Zachert glich per präzisem Abschluss zum 1:1 aus (6.). Anschließend neutralisierten sich beide Teams weitestgehend. Es gab immer wieder gute Ansätze, doch im letzten Drittel fehlte oft der entscheidende Pass. Kurz vor der Pause boten sich nochmals Möglichkeiten auf beiden Seiten: Kleinspehn legte den Ball am herauseilenden Keeper Bradsch vorbei, doch in der Mitte fehlte ein Abnehmer (42.). Im Gegenzug verfehlte Zachert das Tor der 83er deutlich (45.).

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber die erste dicke Gelegenheit: Erneut war es Kleinspehn, der nach 55 Minuten aus halbrechter Position abzog, doch Bradsch im Tor der Elgersburger parierte stark. Die Gäste antworteten mit ihrer größten Chance, Zachert tauchte frei vor dem Tor auf, doch Schlussmann T. Peterhänsel verhinderte mit einer überragenden Fußabwehr den Rückstand (67.). In der Schlussphase drückten die Gäste noch einmal. Zachert wurde in der 81. Minute steil geschickt, doch T. Oschmann klärte stark in höchster Not. Kurz darauf verpasste Thiem mit einem abgefälschten Schuss knapp das Tor (84.). Schwarza stand nun tief und verteidigte mit großem Einsatz das Unentschieden bis zum Schlusspfiff. Am Ende blieb es bei einem leistungsgerechten 1:1 Unentschieden in einem intensiven Spiel. Ein besonderer Dank geht an unsere zweite Mannschaft, die gleich fünf Spieler zur Unterstützung stellte. 💚🤍👏