 2026-04-28T04:45:54.822Z

Allgemeines

"Kampfbetontes, enges Spiel": FuPa-Expertentipp mit Armin Sassmann

Die Tipps sind von Armin Sassmann, Trainer von der TSV Einsingen in der Kreisliga A1 Donau/Iller.

von Nicolas Bläse · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Foto: Marc Göggelmann / FuPa-Grafik
Foto: Marc Göggelmann / FuPa-Grafik

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KL A1 Donau/Iller
Altheim
Ringingen
SG Oberdischingen/Ersingen
SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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Die Tipps sind von Armin Sassmann, Trainer von der TSV Einsingen in der Kreisliga A1 Donau/Iller.

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Do., 30.04.2026, 18:00 Uhr
SV Pappelau-Beiningen
SV Pappelau-BeiningenPappelau-B.
TSV Einsingen
TSV EinsingenEinsingen
18:00

Armin Sassmann: Pappelau hat mit dem Sieg gegen Oberdischingen überrascht, aber ich setze hier natürlich auf mein Team.

Tipp 1:2

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Do., 30.04.2026, 18:00 Uhr
SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen
SGM Kirchen/Lauterach/HerbertshofenSGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen
SG Oberdischingen/Ersingen
SG Oberdischingen/ErsingenSG Oberdischingen/Ersingen
18:00

Armin Sassmann: Die Niederlage von Sonntag wird der Gast nicht auf sich sitzen lassen. Ich tippe auf einen Auswärtssieg

Tipp: 1:2

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Do., 30.04.2026, 18:00 Uhr
SV Niederhofen
SV NiederhofenNiederhofen
SG Emerkingen / Ehingen-Süd
SG Emerkingen / Ehingen-SüdSG Emerkingen
18:00

Armin Sassmann: Emerkingen kommt besser in Fahrt, von daher klarer Auswärtssieg

Tipp 0:3

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Do., 30.04.2026, 18:00 Uhr
TSV Türkgücü Ehingen
TSV Türkgücü EhingenTürkgücü Eh.
SV Ringingen
SV RingingenRingingen
18:00

Armin Sassmann: Für uns aktuell ein enorm wichtiges Spiel. Ich hoffe daher auf einen Heimsieg.

Tipp 2:1

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Do., 30.04.2026, 18:00 Uhr
SGM Schmiechtal / Alb I
SGM Schmiechtal / Alb ISGM Schmiechtal / Alb I
RSV Ermingen
RSV ErmingenRSV Ermingen
18:00

Armin Sassmann: Beide haben am Wochenende hoch gewonnen, jedoch schätze ich Schmiechtal hier stärker ein.

Tipp 3:1

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Do., 30.04.2026, 19:00 Uhr
SC Heroldstatt
SC HeroldstattHeroldstatt
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99 II
19:00

Armin Sassmann: Ich denke hier wird es ein sehr kampfbetontes enges Spiel.

Tipp 1:1

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Do., 30.04.2026, 18:00 Uhr
SG Altheim
SG AltheimAltheim
TSV Erbach
TSV ErbachTSV Erbach
18:00

Armin Sassmann: Ich tippe auf einen Auswärtssieg für Erbach.

Tipp: 2:3