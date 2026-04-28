"Kampfbetontes, enges Spiel": FuPa-Expertentipp mit Armin Sassmann

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
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Die Tipps sind von Armin Sassmann, Trainer von der TSV Einsingen in der Kreisliga A1 Donau/Iller.
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Armin Sassmann: Pappelau hat mit dem Sieg gegen Oberdischingen überrascht, aber ich setze hier natürlich auf mein Team.
Tipp 1:2
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Armin Sassmann: Die Niederlage von Sonntag wird der Gast nicht auf sich sitzen lassen. Ich tippe auf einen Auswärtssieg
Tipp: 1:2
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Armin Sassmann: Emerkingen kommt besser in Fahrt, von daher klarer Auswärtssieg
Tipp 0:3
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Armin Sassmann: Für uns aktuell ein enorm wichtiges Spiel. Ich hoffe daher auf einen Heimsieg.
Tipp 2:1
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Armin Sassmann: Beide haben am Wochenende hoch gewonnen, jedoch schätze ich Schmiechtal hier stärker ein.
Tipp 3:1
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Armin Sassmann: Ich denke hier wird es ein sehr kampfbetontes enges Spiel.
Tipp 1:1
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Armin Sassmann: Ich tippe auf einen Auswärtssieg für Erbach.
Tipp: 2:3