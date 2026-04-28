Kampfbetontes Derby endet mit knapper Heimniederlage gegen Groß Hesepe

Im prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell gegen den SV Groß Hesepe II musste sich die Zweitvertretung des SV Dalum am Montagabend mit 0:1 geschlagen geben. Dabei starteten die Hausherren gut in die Partie und machten von Beginn an ordentlich Druck, ließen dabei jedoch die nötige Durchschlagskraft vermissen, um sich wirklich zwingende Torchancen zu erarbeiten. In einer ersten Halbzeit, die auf beiden Seiten von einem eher mäßigen Tempo geprägt war, wirkte Dalum zwar etwas bestimmter im Auftreten, konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend das Kommando. Hesepe kam deutlich druckvoller aus der Kabine und drängte auf die Führung, wobei Dalum gleich mehrfach das Glück auf seiner Seite hatte. Zweimal rettete die Latte nach einer Ecke, und zwei weitere Male konnten die Dalumer Verteidiger den Ball gerade noch in höchster Not auf der Linie klären. Mitte der zweiten Halbzeit belohnte sich Hesepe schließlich für diese Drangperiode und erzielte nach einem Freistoß per Kopf das entscheidende 1:0.

Dalum war nun gefordert, agierte in der Schlussphase jedoch oft zu harmlos und leistete sich zu viele Ungenauigkeiten im Spielaufbau. Die Riesenchance zum Ausgleich hatte Kevin Kramer, der den Ball aus nur wenigen Metern leider nur gegen den Außenpfosten setzte. Während Hesepe in der Schlussphase noch zwei bis drei gefährliche Konter setzte, hielten Torwart Lennart Wefers und die Defensive den Kasten sauber und verhinderten eine höhere Niederlage. Trotz des unermüdlichen Einsatzes blieb die Belohnung am Ende aus. Ein großer Dank gilt allen Zuschauern, die die Mannschaft vor Ort unterstützt haben. Weiter geht es bereits am Sonntag, den 03.05., mit dem nächsten Heimspiel gegen den VfL Rütenbrock 2.