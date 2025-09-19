Auf dem schwer bespielbaren B-Platz entwickelte sich ein kampfbetontes Derby in dem der heimische Club knapp mit 1:0 die Oberhand behielt.

Die erste Torchance hatten die Gastgeber, als Daniel Bergler aus wenigen Metern zum Kopfball kam, ein Henfenfelder Abwehrspieler aber den Ball noch von der Torlinie schlagen konnte. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, ohne große Tormöglichkeiten. Kurz vor der Pause konnte sich FC-Torhüter Niko Bereich nochmal auszeichnen, als er einen Schuss gerade noch über die Latte lenken konnte. Gleich nach dem Wechsel hatten wieder die Hersbrucker die erste Tormöglichkeit, als Nico Engelbrecht sich auf rechts durchsetzte, den Torhüter ausspielte, aber den Ball nicht am auf der Torlinie stehenden Abwehrspieler vorbei brachte. Mit zunehmender Spieldauer wurde der SV Henfenfeld spielbestimmender und hatte deutlich mehr Spielanteile, ohne aber die ganz große Torgefahr auszustrahlen. Die Gastgeber dagegen setzten mehr auf Konter und nach einem solchen gab es in der 77. Minute einen Eckball. Tayyip Kara schlug den Ball gekonnt in den Strafraum, wo Tobias Wild am höchsten stieg und unhaltbar zum 1:0 einköpfen konnte. Die Gäste warfen danach alles nach vorne, doch die FC-Abwehr stand an diesem Abend seht gut und brachte den knappen Sieg sicher über die Zeit.