Kampfbetonte Begegnung in Marlach

In einer kampfbetonten Begegnung auf schwierigen Geläuf waren die Gäste in den ersten 45 Minuten das bessere Team. Von der Heimelf kam zu wenig, die SGM zeigte ihr fußballerisches Talent. Passend auch, dass die Gastgeber die dicke Chance zur Führung ungenutzt ließen. Das 0:1 fiel nach einem unnötigen Ballverlust, einem ungeschickten Foul im Strafraum, einem gekonnt verwandelten Straßstoß. Bei 2 Alu-Treffern sowie Gestochere im 16er hatte der SVS Glück, nicht höher in Rückstand zu geraten.

In Hälfte 2 dann ein starkes Aufbäumen der Heimelf, mit viel mehr Biss. Ein Sieg wäre schlussendlich sogar nicht mal unverdient gewesen, aber man nutzte die Chancen zu wenig, sodass in Summe nur der Ausgleich gelang.