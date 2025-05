Der ASV Mettmann hat sich für die kommende Saison einiges vorgenommen. – Foto: Peter Teinovic

Kampfansage des ASV Mettmann Kapitän Justus Erkens und Steven Winterfeld fehlen verletzt beim Saisonausklang des Bezirksliga-Dritten. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 2 ASV Mettmann Ronsdorf

Es wird zur neuen Saison personelle Korrekturen im Kader des Bezirksligisten ASV Mettmann geben. So viel steht fest. Ins Detail gehen wollten, zumindest vor dem finalen Spieltag 2024/25, der Sportliche Leiter Imad Omairat und Cheftrainer Sebastian Pichura noch nicht. Unabhängig davon, dass Leistungsträger wie beispielsweise Torhüter Semih Demirhat, Abwehrchef Justus Erkens, Toni Markovic, Umut Demir oder Halil Günes ihre Verträge bereits über das Saisonende hinaus verlängerten.

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr ASV Mettmann ASV Mettmann TSV Ronsdorf Ronsdorf 15:00 PUSH „Wir halten den Kern der Mannschaft zusammen. Klar, einige Spieler werden uns verlassen, aber genauso wollen wir uns punktuell verstärken. Grundsätzlich werden wir den neuen Kader breiter aufstellen“, gibt Pichura einen ersten Einblick in die Personalplanungen. Für den Cheftrainer steht am Sonntag aber erst einmal das letzte Heimspiel gegen den TSV Ronsdorf im Fokus, das um 15 Uhr auf der Sportplatzanlage Hasseler Straße angepfiffen wird. Zuletzt hatten in erster Linie familiäre Belange absoluten Vorrang: Der 34-jährige Übungsleiter wurde am Dienstag vergangener Woche (20. Mai) erstmals Vater. „Mutter, Sohn Jona und auch der Vater, alle sind wohlauf“, meldete Pichura wenige Tage nach dem freudigen Ereignis.

Zum Saisonausklang also gegen Ronsdorf. Auf des Gegners Platz gewann Mettmann im vergangenen Dezember durch die Treffer von Carlos Penan (69.) und Umut Demir (85.) mit 2:0. „Damals hätten wir aufgrund einer Vielzahl von Torchancen schon in der ersten Halbzeit alles klar machen müssen“, erinnert sich Kapitän Justus Erkens. Ein „Trostpflaster“ nach der 0:2-Derby-Niederlage im Spitzenspiel gegen Wülfrath und eine Woche vor der fast schon peinlichen 2:3-Niederlage gegen die seinerzeit abstiegsgefährdete SSVg Velbert II. Dabei stand in Velbert (O-Ton Pichura) „bis auf Mehmet Boztepe unsere derzeit beste Elf auf dem Platz“. Davon kann diesmal nicht die Rede sein. Der Coach, der sich angesichts der Personalnot beim jüngsten 0:3 in Wülfrath selbst einwechselte, muss erneut improvisieren. Personalnot beim ASV