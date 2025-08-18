Kampf wird belohnt: Remis trotz zweimaligen Rückstand

Der FC Aunkirchen hat nach der enttäuschenden Leistung gegen Tettenweis zurück in die Spur gefunden und der bis dato noch verlustpunktfreien DJK Vornbach II ein Remis abgeknöpft.

Die Hausherren hatten von Beginn an mehr Ballbesitz, der FCA stand tief, ließ nur wenig zu und zeigte sich bei Kontern gefährlich. Ein Lattenschuss nach 15 Minuten war bis dato die beste Chance der Partie. Nach einer guten halben Stunde ging aber Vornbach mit einer direkt verwandelten Ecke in Führung. Schiedsrichter Garbas gab den Treffer zunächst nicht, entschied nach Beratung mit seinem Linienrichter dann aber doch auf Tor - eine sehr knappe Entscheidung. Aunkirchen hatte aber die passende Antwort parat: Auf der Gegenseite schlenzte nämlich auch Geiger eine Ecke direkt in die Maschen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ging die DJK aber erneut in Führung, der Schuss von Hutterer kullerte ins Tor.