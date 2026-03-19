"Kampf und Leidenschaft" - Volkmarode empfängt Wolfenbüttel

Volkmarodes Coach Collin Gerstung freut sich auf ein weiteres Heimspiel: „Zum Glück bei uns zu Hause auf der heimische Anlage.“ Dennoch warnt er vor dem Gegner, der zuletzt mit einem 3:1-Sieg gegen Bovenden auf sich aufmerksam machte: „Das zeigt, wie intakt die Mannschaft ist, wie die Mannschaft an sich glaubt, alles reinwirft und sich am Ende auch belohnt. Das heißt, wir sind definitiv gewarnt.“

Auch das Hinspiel, das Germania mit 2:1 gewann, spielt in den Überlegungen eine Rolle: "Wir wollen diesen Kampf, diese Intensität, die es auch am Sonntag wieder geben wird, auf jeden Fall annehmen.“ so Gerstung rückblickend auf das Hinspiel und die Einstellung der Germanen.

Für Volkmarode geht es darum, den Vorsprung im Tabellenkeller auszubauen und wichtige Punkte zu sichern: „Wir werden alles reinwerfen und versuchen, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken, um dann auf heimischer Anlage die nächsten Punkte einzufahren und den Anschluss zu halten." Der Abstand aufs rettende Ufer beträgt aktuell zwar nur einen Punkt, jedoch hängt es ja auch noch davon ab, wer und wie viele Teams aus der Oberliga absteigen.