Am vergangenen Spieltag war der TB Holzheim l zu Gast auf dem Zeller Berg. Team ll hatte sich viel vorgenommen und kam entsprechend gut in die Partie. Folgerichtig ging man durch Dennis Reß in der 20. Minute in Führung. Völlig unnötig erfolgte nur 8 Minuten später der Ausgleichstreffer. Ein Freistoß, der an Freund und Feind vorbeiging, landete im Netz. Danach war das Spiel von Team ll von vielen Ungenauigkeiten geprägt.

Aus den Kabinen kamen die Männer aus Holzheim wacher heraus. Keine 5 Minuten nach Wiederanpfiff gingen die Gäste mit 1:2 in Führung. In der 60. Minute dezimierten die Gäste sich. Trotz dieser Überzahl erhöhte Holzheim in der 73. Minute auf 1:3. Tim Bohner gelang nur 2 Minuten später der Anschlusstreffer. Ab der 83. Minute spielten dann beide Teams nur noch mit 10 Mann. Dass Kampf und Leidenschaft belohnt wird, zeigte die Nachspielzeit. Daniel Junger erzielte quasi mit dem Schlusspfiff den viel umjubelten 3:3 Ausgleichstreffer.