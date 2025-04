Fußball Saison 2024/25 Bezirksliga TSV Peiting (in Grau, hier Nicola Haser) im Heimspiel gegen den TSV Gilching am 26. April 2025 – Foto: Roland Halmel

„Kampf und Einstellung passen“ ‒ Aber Peiting vorn mal wieder zu harmlos Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Süd Gilching-A. TSV Peiting

Der TSV Peiting bleibt bei der 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Gilching zum zehnten Mal diese Saison ohne eigenen Treffer.

Der TSV Peiting tritt im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga auf der Stelle. Hauptgrund ist die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive. Im Heimspiel gegen den TSV Gilching blieben die Peitinger zum zehnten Mal in dieser Saison ohne Torerfolg. Dem Landesliga-Absteiger, der im gesicherten Mittelfeld rangiert, reichten ein kurioses Eigentor und ein später Kontertreffer, um den Peitingern eine 0:2 (0:1)-Niederlage zuzufügen und die Sorgen im Abstiegskampf zu vergrößern. Personalnot beim TSV: Stürmer Klein muss ins Tor

„Wir mussten wieder umstellen“, nannte Peitings Trainer Thomas Fischer einen der Gründe, warum es vorn nicht wirklich rund läuft. Für Daniel Holzmann und Marius Klein, die vergangene Woche in Denklingen noch das Peitinger Sturmduo bildeten, standen gegen Gilching Matthias Lotter und Andreas Neumeier in vorderster Linie, weil Klein den rotgesperrten Keeper Julian Floritz vertreten musste und Holzmann verhindert war. „Der Kampf und die Einstellung haben ja gepasst, am Spiel im letzten Drittel müssen wir weiter arbeiten. Das ist jetzt auch eine psychologische Sache“, sagte Fischer, der auch noch auf die Kreativkräfte Christoph Enzmann und Michael Boos verzichten musste. „Wir waren sicher nicht die schlechtere Mannschaft. Es fehlte aber am letzten Ball, da waren wir zu umständlich“, räumte Fischer ein. Slapstick-Eigentor bricht Peiting das Genick