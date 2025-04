Kampf ums Überleben - TuS Dielingen mit wichtigem Heimspiel

TuS Dielingen (gelb) möchte nach zuletzt drei Auswärtsspielen wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln – Foto: Habeböke

In der Bezirksliga Westfalen Staffel 1 spitzt sich die Lage zu: TuS Brake führt die Tabelle knapp vor BV Stift Quernheim an. Unten kämpfen gleich mehrere Teams um den rettenden Platz. Der 25. Spieltag bringt einige Schlüsselduelle mit sich – sowohl sportlich als auch emotional.

FSC Eisbergen – Spvg Hiddenhausen 1:4 (bereits am Do. gespielt, Nachholspiel)



Mit einem klaren 4:1-Auswärtssieg bei FSC Eisbergen hat sich die Spvg Hiddenhausen eindrucksvoll in der Tabelle zurückgemeldet. Mann des Tages war Radu Scoarta, der drei Treffer erzielte – darunter ein Doppelschlag binnen zwei Minuten kurz nach der Pause. Eisbergen gelang nach dem Seitenwechsel zwar kurzzeitig der Anschluss durch Niklas Fehrmann, hatte dem Offensivdruck der Gäste aber insgesamt zu wenig entgegenzusetzen. Hiddenhausen festigt damit Rang sieben, während Eisbergen auf Platz sechs verharrt.







BV Stift Quernheim – TuS Bruchmühlen (Sonntag 15:00 Uhr)

————————————————————————BV Stift Quernheim – TuS Bruchmühlen (Sonntag 15:00 Uhr) Nur ein Punkt trennt Stift Quernheim derzeit vom Ligaprimus TuS Brake – bei einem Heimsieg könnte die Mannschaft von Sebastian Numrich also wieder an die Spitze der Bezirksliga Westfalen Staffel 1 springen. Auf dem Papier ist der TuS Bruchmühlen, aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz, klarer Außenseiter. Doch die Gäste haben sich zuletzt stabilisiert und verfügen über mehr Spielwitz, als es der Tabellenplatz vermuten lässt.



Numrich, BV Stift Quernheim: „Ich erwarte schon einen Heimsieg“

„Im Heimspiel erwarte ich schon einen Heimsieg, obwohl Bruchmühlen ein unangenehmer Gegner ist“, stellt Quernheims Trainer Sebastian Numrich nüchtern klar. Zugleich mahnt er zur Konzentration: „Die haben sich in der Rückrunde stabilisiert und brauchen im Abstiegskampf jeden Punkt. Das wird definitiv kein Selbstläufer, aber wir haben auch nichts zu verschenken.“ Besonders bitter: Zwei Spieler fehlen dem Aufstiegsaspiranten gesperrt – dennoch sieht Numrich seine Mannschaft personell gut aufgestellt.



Morgenroth, TuS Bruchmühlen: „Müssen Ihnen den Spaß am Fußball nehmen“ Bruchmühlen-Trainer Silas Morgenroth geht mit Respekt und Realismus in die Partie. „Stift Quernheim wird der große Favorit in dem Spiel sein“, erklärt er. „Wenn wir etwas Zählbares mitnehmen, wäre es eine Überraschung – aber die gibt es ja öfters im Fußball, warum nicht am Sonntag.“ Der Blick auf den Kader trübt die Zuversicht: „Wir werden jetzt nicht bereit aufgestellt sein. Wir haben drei Verletzte und zwei Gelbsperren – das wird sehr, sehr schwierig.“ Dennoch kündigt Morgenroth an, seiner Mannschaft sei nicht daran gelegen, dem Favoriten „Spaß am Fußball“ zu lassen.

Der Tabellenzweite will mit einem Pflichtsieg weiter Druck auf den Spitzenreiter ausüben, während Bruchmühlen mit einer kämpferischen Vorstellung ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzen will. Die Rollen sind verteilt – doch für beide Teams steht viel auf dem Spiel.





TuS Dielingen – SV Eidinghausen-Werste (Sonntag 15:00 Uhr)

————————————————————————TuS Dielingen – SV Eidinghausen-Werste (Sonntag 15:00 Uhr) Nach dem torlosen Unentschieden beim FSC Eisbergen bleibt der TuS Dielingen punktgleich mit dem Abstiegsplatz, geht aber mit einem kleinen Aufwärtstrend ins Heimspiel gegen den Tabellenachten SV Eidinghausen-Werste. Die Gäste verloren zuletzt viermal in Serie, unterlagen etwa Quernheim nur knapp mit 0:1, und sind damit auf Rang acht abgerutscht.



Für Dielingens Trainer Carsten Schubert ist die Marschroute klar: „Aufgrund der Tabellenkonstellation wären drei Punkte natürlich sehr wertvoll im Abstiegskampf.“ Seine Mannschaft will an die Leistung des letzten Heimspiels anknüpfen, zumal das Umfeld nach drei Auswärtsspielen wieder auf heimischem Rasen neue Energie schöpft. Dass Dielingen angesichts der eigenen Lage nichts zu verschenken hat, stellt Schubert deutlich klar: „Wir müssen und werden weiterhin versuchen, auf drei Punkte zu gehen, da man mit einem Unentschieden auch nicht so richtig vom Fleck kommt.“



Schubert, TuS Dielingen: „Wichtige Punkte im Abstiegskampf“ Mit Blick auf den Gegner bleibt Schubert vorsichtig optimistisch: „Eidinghausen-Werste ist schwer einzuschätzen, da einige Spieler gesperrt sind und die II. Mannschaft in den letzten Wochen häufig unterstützt wurde. Sie sind individuell sicher sehr stark besetzt, haben aber zuletzt nicht die meisten Punkte geholt.“ Personell hat sich die Lage beim TuS leicht verbessert, trotz einiger Ausfälle. So kündigt Schubert an: „Wir werden trotzdem eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen.“ Beide Teams haben ihre Ziele klar vor Augen – Dielingen kämpft ums sportliche Überleben, Eidinghausen um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld. Wer im direkten Duell die bessere Balance aus Sicherheit und Mut findet, wird den Ton für den Saisonendspurt angeben.





SC Vlotho – SV Oetinghausen (Sonntag, 27. April, 15:00 Uhr)



Vlotho feierte mit dem 2:0 gegen Herringhausen-Eickum einen überraschenden Auswärtssieg und hat sich auf Rang elf verbessert. Oetinghausen kassierte eine bittere Heimniederlage gegen Eisbergen und steckt mit 28 Punkten im unteren Drittel der Tabelle fest. Beide Teams wollen den Abstand zur Abstiegszone vergrößern. In einem offenen Duell dürfte die Tagesform entscheidend sein.





VfL Viktoria Mennighüffen – SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum (Sonntag 15:00 Uhr)



Mennighüffen hat durch den Auswärtserfolg in Bruchmühlen Selbstvertrauen getankt und rangiert nun mit 25 Punkten auf Rang zwölf. Herringhausen-Eickum zeigte beim 0:2 gegen Vlotho ungewohnte Schwächen, bleibt aber mit 38 Zählern auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Die Gäste wollen im Kampf um Platz vier zurück in die Spur finden. Mennighüffen setzt hingegen auf den Heimvorteil, um sich weiter von unten abzusetzen.







Spvg Hiddenhausen – FC Lübbecke (Sonntag 15:00 Uhr)



Hiddenhausen trifft nur drei Tage nach dem Duell mit Eisbergen auf den formstarken Aufsteiger aus Lübbecke. Der FC hat beim 4:0 gegen Dielingen erneut seine Offensivstärke unter Beweis gestellt und ist mit 45 Punkten auf Platz drei das Überraschungsteam der Saison. Hiddenhausen kann im Tabellenmittelfeld befreit aufspielen, während Lübbecke den Druck nach oben hochhält. Beide gehen mit Rückenwind ins Spiel.





TuS Jöllenbeck 1897 – TuS Tengern (Sonntag 15:00 Uhr)



Jöllenbeck bleibt trotz dem 1:1 beim FSC Eisbergen abgeschlagenes Schlusslicht und hat bei neun Punkten kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt (zehn Punkte Rückstand bei noch fünf Spielen). Tengern musste sich im Topspiel gegen Brake geschlagen geben, steht aber weiterhin auf Rang vier. Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten sind drei Punkte Pflicht, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Jöllenbeck dürfte trotz Heimvorteils erneut in der Außenseiterrolle sein







FSC Eisbergen – TuS Grün-Weiß Pödinghausen (Sonntag 15:00 Uhr)



Eisbergen bestreitet nach dem Donnerstagsspiel gegen Hiddenhausen direkt das nächste Heimspiel – ein straffes Programm. Pödinghausen hat mit dem 4:1-Erfolg gegen Jöllenbeck wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt und steht bei 27 Punkten. Die Gäste wollen die sich bietende Gelegenheit nutzen, um weiter Boden gutzumachen. Eisbergen strebt die Festigung seiner Platzierung in der oberen Tabellenhälfte an.