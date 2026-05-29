Kampf um Rang zwei spitzt sich zu – Vichttal reist zum Schlusslicht

– Foto: Julia Sahr

Der 29. Spieltag der Kreisliga A Aachen bietet vor allem im Rennen hinter Meister Vichttal noch Spannung. Eschweiler und Verlautenheide gehen als Favoriten in ihre Aufgaben gegen Teams aus dem Tabellenkeller, während das Duell zwischen SV Rott und FC Stolberg als richtungsweisendes Spiel im Mittelfeld gilt. Auch im unteren Tabellenbereich stehen direkte Vergleiche mit sportlicher Bedeutung an.

So., 31.05.2026, 13:30 Uhr FC Germania Freund Freund FC Eschweiler 2020 Eschweiler 13:30 live PUSH

Der Tabellenzweite FC Eschweiler 2020 gastiert beim Vorletzten FC Germania Freund und darf sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben. Freund zeigte zuletzt Moral beim 2:2 gegen Burtscheid, bleibt defensiv jedoch weiterhin anfällig. Eschweiler reist nach dem späten Erfolg in Stolberg mit der Favoritenrolle an.

So., 31.05.2026, 11:00 Uhr SV Rott SV Rott FC Stolberg Stolberg 11:00 live PUSH

Der fünftplatzierte SV Rott empfängt den Tabellenachten FC Stolberg zum direkten Duell zweier Mannschaften, die zuletzt wechselhafte Ergebnisse zeigten. Rott überzeugte zuletzt mit einem deutlichen 6:2 gegen St. Jöris, während Stolberg gegen Eschweiler erst spät verlor. Aufgrund der Tabellensituation und der offensiv ausgerichteten Spielweise beider Teams gehört die Partie zu den interessantesten Begegnungen des Spieltags.

Der Tabellenvierte SV Eilendorf II will nach dem knappen Sieg in St. Jöris weiter Druck auf die Spitzengruppe ausüben. Vaalserquartier reist allerdings mit Rückenwind nach Eilendorf, nachdem zuletzt ein überzeugendes 4:1 gegen den SV Rott gelang. Für beide Mannschaften geht es darum, die starke Form der vergangenen Woche zu bestätigen.

Zwischen dem dreizehnten SC Berger Preuß und dem sechstplatzierten SV St. Jöris treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt gegensätzliche Ergebnisse erzielten. Berger Preuß überzeugte beim 4:0 gegen Würselen/Euchen, während St. Jöris gegen Eilendorf spät verlor. Die Gastgeber könnten sich mit einem weiteren Erfolg weiter vom Tabellenkeller absetzen.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr Grenzwacht Pannesheide Pannesheide SV Breinig Breinig II 15:00 live PUSH

Mit Grenzwacht Pannesheide und dem SV Breinig II treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Pannesheide überzeugte zuletzt mit einem 4:1 in Würselen/Euchen, während Breinig in letzter Minute noch den Sieg gegen Berger Preuß verspielte. Das Duell dürfte richtungsweisend für die Platzierungen im gesicherten Mittelfeld sein.

Im unteren Mittelfeld treffen der zwölftplatzierte SC Kellersberg und Rhenania Würselen/Euchen aufeinander. Beide Teams kassierten zuletzt deutliche Niederlagen und wollen vor Saisonende wieder Stabilität finden. Aufgrund der defensiven Probleme auf beiden Seiten ist eine torreiche Begegnung nicht ausgeschlossen.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr DJK Arminia Eilendorf Eilendorf VfL Vichttal VfL Vichttal II 15:00 live PUSH

Der bereits feststehende Meister VfL Vichttal II gastiert beim Tabellenletzten DJK Arminia Eilendorf und will seine beeindruckende Serie fortsetzen. Vichttal erzielte bereits 107 Tore und dominierte zuletzt auch Kellersberg deutlich. Trotz der klaren Rollenverteilung dürfte die DJK versuchen, sich gegen den Meister noch einmal geschlossen zu präsentieren.