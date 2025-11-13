Kampf um Punkte, Träume und Tabellenplätze

Auch am 17. Spieltag der Kreisliga Emsland trudeln die Spielberichte wieder Stück für Stück ein, fast so zuverlässig wie der Stürmer, der genau dann trifft, wenn es eigentlich keiner mehr erwartet.
Heute empfängt der SV Bawinkel den SV Grenzland Twist zum Rückspiel. Das Hinspiel endete mit einem 1:1, ein insgesamt ausgeglichenes Duell: Bawinkel ging früh durch Lukas Ahlers in Führung, doch Twist antwortete schnell mit dem Ausgleich von Matthis Jansen. Chancen auf den Sieg gab es auf beiden Seiten, sodass das Remis am Ende leistungsgerecht war.
Im Rückspiel will Bawinkel nun vor heimischer Kulisse den nächsten Schritt machen und die drei Punkte einfahren. Twist dagegen reist mit dem Ziel an, erneut kompakt aufzutreten und die Räume eng zu halten, um Bawinkels Offensivaktionen früh zu stören. Auch dieses Mal spricht vieles für ein enges und intensives Spiel, Kleinigkeiten könnten den Ausschlag geben.
Am heutigen Freitag steht das spannende Rückspiel zwischen dem SV Eltern und dem TuS Haren an. Das Hinspiel war ein echtes Torfestival: Haren setzte sich damals mit 5:3 durch und drehte eine intensive Partie dank eines starken Schlussspurts. Besonders Helder Cutala mit seinem Doppelpack sowie das späte Tor von Noah Hoogenberg sorgten für die Entscheidung.
Beide Teams werden heute hochmotiviert ins Spiel gehen: Eltern möchte die Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen und defensiv stabiler auftreten, während Haren darauf setzt, den Offensivschwung erneut auf den Platz zu bringen. Die Zuschauer können sich auf ein umkämpftes Duell freuen, Tore sind bei dieser Paarung fast garantiert.
Surwold legt vor, kommt jetzt der echte Härtetest?
Der SV Surwold hat sein Nachholspiel vom 14. Spieltag souverän gewonnen. Beim 3:0-Erfolg gegen SC Blau-Weiß Papenburg II stellte Lukas Borgmann früh die Weichen: Noch vor der Pause traf er zum 1:0 (44.), ehe er in der 71. Minute auch seinen zweiten Treffer nachlegte. Ein unglückliches Eigentor von Martin Weichers (80.) besiegelte den klaren Surwolder Heimsieg. Mit den drei Punkten bleibt Surwold auf Kurs und festigt Tabellenplatz 4, während die Papenburger weiter im Tabellenkeller hängen und nur knapp über dem ersten Abstiegsrang stehen.
Ausblick auf Samstag:
Am kommenden Samstag um 15 Uhr wartet in Surwold ein echtes Top-Duell. Der SV Bokeloh reist mit dem klaren Ziel an, den nächsten Schritt Richtung Bezirksliga zu machen. Surwold dagegen, erst in der vergangenen Saison aus der Bezirksliga abgestiegen, möchte beweisen, dass man weiterhin mit den besten Teams der Liga mithalten kann – und der deutliche Sieg unter der Woche dürfte zusätzliches Selbstvertrauen geben. Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives und richtungsweisendes Spiel in Börgermoor freuen.