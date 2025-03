Kampf um Platz zwei: SV Kressbronn gastiert beim Schlusslicht

Am 20. Spieltag der Bezirksliga Bodensee will der SV Vogt seine Spitzenposition gegen den SV Achberg behaupten. Der TSV Meckenbeuren empfängt den SV Bergatreute, während die SGM Unterzeil/Seibranz im Heimspiel gegen den VfL Brochenzell gefordert ist. Der SV Maierhöfen/Grünenbach trifft auf die TSG Ailingen, TSV Eschach empfängt den FC Leutkirch. Zudem stehen sich der SV Weingarten und der SV Mochenwangen gegenüber, der SV Kressbronn tritt beim Tabellenletzten FC Scheidegg an und der SV Baindt erwartet den TSV Tettnang.

Für den TSV Meckenbeuren geht es darum, gegen den direkten Tabellennachbarn aus Bergatreute den Anschluss ans obere Mittelfeld zu halten. Die Gäste reisen mit einem deutlichen 3:0-Erfolg über Baindt im Rücken an. Beide Mannschaften trennen aktuell nur vier Punkte. ---

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

Der Tabellenführer SV Vogt empfängt mit dem SV Achberg den Tabellenvorletzten der Liga. Die Gastgeber wollen nach dem Remis gegen Eschach zurück in die Erfolgsspur. Achberg konnte zuletzt vier Gegentreffer gegen Mochenwangen nicht verhindern und steht erneut vor einer schwierigen Aufgabe. ---

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr



Nach dem Auswärtssieg bei der TSG Ailingen möchte die SGM Unterzeil/Seibranz nun auch Brochenzell auf heimischem Rasen bezwingen. Der VfL spielte zuletzt Remis gegen Meckenbeuren und steht mit 27 Punkten im dichten Tabellenmittelfeld.

---



Die TSG Ailingen will nach der Heimniederlage gegen Unterzeil den zweiten Tabellenplatz zurückerobern. Der SV Maierhöfen/Grünenbach verlor zuletzt knapp gegen Leutkirch und braucht im engen Tabellenfeld dringend Punkte.

---

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach FC Leutkirch FC Leutkirch 15:00 PUSH



In einem Duel in der unteren Tabellenhälfte trifft der TSV Eschach auf den punktgleichen FC Leutkirch. Beide Teams stehen bei 25 Zählern und können mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte vorstoßen. Eschach kommt mit einem Punkt aus Vogt, Leutkirch mit einem 3:2-Erfolg über Maierhöfen.

---

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr SV Weingarten Weingarten SV Mochenwangen Mochenwangen 15:00 live PUSH



Der SV Weingarten will nach dem souveränen 4:0-Sieg über Scheidegg den positiven Trend fortsetzen. Gegner SV Mochenwangen feierte ebenfalls einen deutlichen Auswärtserfolg in Achberg. Die Gäste können mit einem Sieg an Weingarten vorbeiziehen.

---

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr SV Kressbronn Kressbronn FC Scheidegg FC Scheidegg 15:00 PUSH



Kressbronn trifft als Tabellenzweiter auf das etwas abgeschlagene Schlusslicht aus Scheidegg. Der SV will mit einem Pflichtsieg am Tabellenführer dran bleiben. Scheidegg hat in Weingarten erneut deutlich verloren und steht unter Druck.

---

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr SV Baindt SV Baindt TSV Tettnang TSV Tettnang 15:00 live PUSH