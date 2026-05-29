Kampf um Platz zwei: Öpfingen will Holzschwang auf Distanz halten

– Foto: Alexander Sättele

Der SV Jungingen will gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen seinen Aufwärtstrend fortsetzen, während der FC Burlafingen nach dem überraschenden 1:0 beim SV Westerheim gegen den SV Eggingen nachlegen muss. Die TSG Ehingen empfängt den SV Westerheim mit zwei Siegen im Rücken, und der SC Türkgücü Ulm geht gegen SW Donau als klarer Spitzenreiter in den vorletzten Spieltag. Der FC Hüttisheim will gegen Schlusslicht SGM Senden-Ay die 0:4-Niederlage beim TSV Blaustein abschütteln, während der TSV Langenau gegen den TSV Blaustein selbst auf Wiedergutmachung nach dem 0:6 bei der SGM Aufheim Holzschwang drängt. Der FV Asch-Sonderbuch erwartet mit der SGM Aufheim Holzschwang ein Spitzenteam, und der SV Offenhausen kann gegen die SG Öpfingen Einfluss auf das Rennen um Platz zwei nehmen.

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Der SV Jungingen steht mit 33 Punkten auf Rang elf und hat sich mit zwei Siegen nacheinander spürbar Luft verschafft. Nach dem 3:1 beim FV Asch-Sonderbuch folgte ein 3:2 gegen den SV Offenhausen, was der Mannschaft vor dem Heimspiel Rückenwind gibt. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen ist mit 26 Punkten Dreizehnter und steht nach dem 1:4 gegen den SV Offenhausen sowie dem 0:4 beim SV Eggingen wieder unter Druck. Für Jungingen geht es darum, die Saison sauber aus dem unteren Bereich herauszuführen, für Kettershausen-Bebenhausen um wichtige Punkte in der gefährdeten Tabellenzone.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr FC Burlafingen Burlafingen SV Eggingen Eggingen 15:00 live PUSH

Der FC Burlafingen bleibt mit 21 Punkten Fünfzehnter, hat aber zuletzt mit dem 1:0 beim SV Westerheim ein starkes Zeichen gesetzt. Davor lagen ein 2:1 bei der SGM Senden-Ay und ein 2:4 gegen SW Donau, die Form ist also wechselhaft, aber nicht leblos. Der SV Eggingen steht mit 47 Punkten auf Rang fünf und reagierte auf das 0:4 gegen den SV Westerheim mit einem 4:0 gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen. Burlafingen braucht jeden Punkt im Abstiegskampf, Eggingen will seine Position im oberen Tabellendrittel behaupten.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TSG Ehingen TSG Ehingen SV Westerheim Westerheim 15:00 PUSH

Die TSG Ehingen hat sich mit zuletzt zwei Siegen aus einer heiklen Lage gearbeitet und steht mit 32 Punkten auf Rang zwölf. Nach dem 3:1 gegen die SGM Senden-Ay gewann Ehingen auch 2:1 bei SW Donau, was vor dem Duell mit dem Tabellenvierten Mut macht. Der SV Westerheim hat 48 Punkte, verlor aber zuletzt 0:1 gegen den FC Burlafingen, nachdem zuvor ein klares 4:0 beim SV Eggingen gelungen war. Für Westerheim geht es um Stabilität im oberen Bereich, für Ehingen darum, den Abstand nach unten weiter zu vergrößern.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm SW Donau SW Donau 15:00 PUSH

Der SC Türkgücü Ulm steht mit 63 Punkten an der Spitze und hat acht Punkte Vorsprung auf die SG Öpfingen. Nach dem 2:1 bei der SGM Aufheim Holzschwang, dem 1:1 gegen den TSV Blaustein und dem 4:1 bei der SGM Senden-Ay bleibt Türkgücü Ulm die bestimmende Mannschaft der Liga. SW Donau ist Zehnter mit 35 Punkten und verlor zuletzt 1:2 gegen die TSG Ehingen, nachdem zuvor ein 4:2 beim FC Burlafingen gelungen war. Die Rollen sind klar verteilt, doch SW Donau hat in dieser Saison schon gezeigt, dass es auch gegen starke Gegner unangenehm werden kann.

Der FC Hüttisheim steht als Aufsteiger mit 47 Punkten auf Rang sechs, musste zuletzt aber ein deutliches 0:4 beim TSV Blaustein hinnehmen. Zuvor hatte Hüttisheim mit dem 2:1 gegen die SGM Aufheim Holzschwang gezeigt, dass die Mannschaft auch gegen Spitzenteams bestehen kann. Die SGM Senden-Ay ist mit 15 Punkten Tabellenletzter und kommt aus drei Niederlagen nacheinander: 1:2 gegen den FC Burlafingen, 1:3 bei der TSG Ehingen und 1:4 gegen den SC Türkgücü Ulm. Hüttisheim will seine starke Saison bestätigen, Senden-Ay kämpft weiter gegen ein schweres Tabellenbild an.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TSV Langenau TSV Langenau TSV Blaustein Blaustein 15:00 PUSH

Der TSV Langenau steht mit 42 Punkten auf Rang acht, kommt aber aus zwei Niederlagen nacheinander. Besonders das 0:6 bei der SGM Aufheim Holzschwang war ein Einschnitt, nachdem zuvor schon das 2:3 gegen die SG Öpfingen wehgetan hatte. Der TSV Blaustein ist Vierzehnter mit 25 Punkten und hat mit dem 1:1 beim SC Türkgücü Ulm sowie dem 4:0 gegen den FC Hüttisheim zuletzt eindrucksvoll gepunktet. Für Langenau geht es um eine Reaktion, für Blaustein um weitere Zähler im Kampf gegen den direkten Abstieg.

Der FV Asch-Sonderbuch steht mit 46 Punkten auf Rang sieben und kommt aus einem bemerkenswerten 4:1 bei der SG Öpfingen. Damit hat Asch-Sonderbuch nach zwei 1:3-Niederlagen gegen den SV Offenhausen und den SV Jungingen eine deutliche Antwort gegeben. Die SGM Aufheim Holzschwang ist mit 54 Punkten Dritter und hat nach zwei knappen 1:2-Niederlagen gegen den SC Türkgücü Ulm und den FC Hüttisheim zuletzt den TSV Langenau 6:0 geschlagen. Es ist eines der sportlich reizvollsten Spiele des Tages, weil Asch-Sonderbuch formstark aus einem Auswärtssieg kommt und Aufheim Holzschwang weiter um Platz zwei drängt.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SV Offenhausen SV Offenhausen SG Öpfingen SG Öpfingen 15:00 PUSH

Der SV Offenhausen ist mit 38 Punkten Neunter und hat nach zwei Siegen zuletzt 2:3 beim SV Jungingen verloren. Davor standen ein 3:1 gegen den FV Asch-Sonderbuch und ein 4:1 beim TSV Kettershausen-Bebenhausen, weshalb Offenhausen trotz der jüngsten Niederlage nicht ohne Selbstvertrauen in dieses Spiel geht. Die SG Öpfingen bleibt mit 55 Punkten Zweiter, hat aber durch das 1:4 gegen den FV Asch-Sonderbuch einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Weil die SGM Aufheim Holzschwang nur einen Punkt dahinter liegt, steht Öpfingen im Kampf um den Relegationsplatz unter spürbarem Druck.

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