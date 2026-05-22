 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Kampf um Platz zwei, Kellerduelle und der Meister im Fokus

Der 28. Spieltag der Kölner Kreisliga A verspricht Spannung im Auf- und Abstiegskampf.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
Sparkasse Aachen
Kreisliga A Köln
West Köln
Lindenthal II
Pesch II
Dellbrück

Der SC Köln Weiler Volkhoven steht bereits als Meister fest, doch dahinter bleibt das Rennen um die Spitzenplätze offen. Während SV Gremberg Humboldt und DJK Südwest Köln II um Rang zwei kämpfen, spitzt sich im Tabellenkeller die Lage für TuS Roland Bürrig und Bosna Köln weiter zu. Der 28. Spieltag bietet zahlreiche direkte Duelle mit sportlicher Bedeutung.

Südwest will den Druck hochhalten

Die DJK Südwest Köln II empfängt als Tabellendritter den SC West Köln. Nach dem überzeugenden 5:1-Erfolg gegen Casa de Espana möchte die Mannschaft ihre starke Rückrunde fortsetzen und den Abstand auf Rang zwei möglichst klein halten. Der SC West reist nach zwei Siegen in Serie mit Selbstvertrauen an und hat sich mit inzwischen 32 Punkten etwas Luft im unteren Mittelfeld verschafft. Das Hinspiel gewann Südwest auswärts souverän mit 2:0. Die Gastgeber gehen daher als Favorit in die Partie.

Mo., 25.05.2026, 13:00 Uhr
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
13:00

Duell der Verfolger in Lindenthal

Zwischen Borussia Lindenthal-Hohenlind II und dem ESV Olympia Köln treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Die Gastgeber rangieren mit 42 Punkten auf Platz sechs, Olympia folgt mit drei Punkten Rückstand. Beide Teams mussten zuletzt Niederlagen hinnehmen und wollen im Saisonendspurt den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Das Hinspiel entschied Hohenlind deutlich mit 4:0 für sich. Besonders defensiv zeigte sich Olympia zuletzt jedoch anfällig.

Mo., 25.05.2026, 13:00 Uhr
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
13:00

Pflichtaufgabe für Blau-Weiß

Der SC Blau-Weiß 06 Köln II empfängt Schlusslicht Bosna Köln. Nach der Niederlage in Sinnersdorf will der Aufsteiger eine Reaktion zeigen und den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wahren. Bosna kassierte zuletzt erneut sechs Gegentreffer und stellt weiterhin die schwächste Defensive der Liga. Das Hinspiel gewann Blau-Weiß mit 3:1. Die Rollen erscheinen vor dem Rückspiel klar verteilt.

Mo., 25.05.2026, 13:00 Uhr
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
13:00

Weitere Spiele am Wochenende:

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
15:00

Mo., 25.05.2026, 13:15 Uhr
FC Pesch
FC PeschPesch II
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
13:15

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
15:00

Mo., 25.05.2026, 15:15 Uhr
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
15:15

Mo., 25.05.2026, 13:15 Uhr
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
13:15