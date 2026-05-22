Kampf um Platz zwei, Kellerduelle und der Meister im Fokus

Der SC Köln Weiler Volkhoven steht bereits als Meister fest, doch dahinter bleibt das Rennen um die Spitzenplätze offen. Während SV Gremberg Humboldt und DJK Südwest Köln II um Rang zwei kämpfen, spitzt sich im Tabellenkeller die Lage für TuS Roland Bürrig und Bosna Köln weiter zu. Der 28. Spieltag bietet zahlreiche direkte Duelle mit sportlicher Bedeutung.
Südwest will den Druck hochhalten
Die DJK Südwest Köln II empfängt als Tabellendritter den SC West Köln. Nach dem überzeugenden 5:1-Erfolg gegen Casa de Espana möchte die Mannschaft ihre starke Rückrunde fortsetzen und den Abstand auf Rang zwei möglichst klein halten. Der SC West reist nach zwei Siegen in Serie mit Selbstvertrauen an und hat sich mit inzwischen 32 Punkten etwas Luft im unteren Mittelfeld verschafft. Das Hinspiel gewann Südwest auswärts souverän mit 2:0. Die Gastgeber gehen daher als Favorit in die Partie.
Duell der Verfolger in Lindenthal
Zwischen Borussia Lindenthal-Hohenlind II und dem ESV Olympia Köln treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Die Gastgeber rangieren mit 42 Punkten auf Platz sechs, Olympia folgt mit drei Punkten Rückstand. Beide Teams mussten zuletzt Niederlagen hinnehmen und wollen im Saisonendspurt den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Das Hinspiel entschied Hohenlind deutlich mit 4:0 für sich. Besonders defensiv zeigte sich Olympia zuletzt jedoch anfällig.
Pflichtaufgabe für Blau-Weiß
Der SC Blau-Weiß 06 Köln II empfängt Schlusslicht Bosna Köln. Nach der Niederlage in Sinnersdorf will der Aufsteiger eine Reaktion zeigen und den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wahren. Bosna kassierte zuletzt erneut sechs Gegentreffer und stellt weiterhin die schwächste Defensive der Liga. Das Hinspiel gewann Blau-Weiß mit 3:1. Die Rollen erscheinen vor dem Rückspiel klar verteilt.
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