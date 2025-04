Kampf um jeden Zentimeter: Eydelstedt fordert Holzhausen-Bahrenborstel

Wenn der SV Jura 67 Eydelstedt am Sonntag beim TSV Holzhausen-Bahrenborstel antritt, geht es um mehr als nur drei Punkte. Die Lage im Tabellenkeller bleibt angespannt, die Abstiegsfrage ist angesichts möglicher Konstellationen innerhalb des Kreises noch nicht endgültig geklärt. Für die Eydelstedter ist klar: Jeder Zähler zählt. Umso bedeutender ist die bevorstehende Auswärtsaufgabe beim Tabellenzehnten, der mit einem Sieg selbst den Klassenverbleib ein großes Stück näher rücken könnte.

Eydelstedts Trainer Michael Schultalbers ordnet die Partie entsprechend klar ein:

„Am Sonntag spielen wir gegen Holzhausen-Bahrenborstel. Für uns nach dem Punkt gegen Tabellen 2. aus Diepholz natürlich eine andere Herausforderung. Hinspiel war ein relativ klares Ergebnis. Da haben wir mit 7:2 zu Hause gewonnen.“

Ein Resultat, das Eindruck hinterließ – aber keinerlei Anlass zur Überheblichkeit gibt. Schultalbers kennt die Qualitäten des Gegners und formuliert sein Ziel ohne Umschweife:

„Wir wissen aber um die Kampfstärke von Holzhausen und hoffen oder wollen unbedingt ein Dreier aus Holzhausen entführen, damit wir den drittletzten Platz weiter auf Abstand halten. Weil es so aussehen könnte, als wenn da noch ein Absteiger dazukommt, somit drei Kreisligisten absteigen.“

Die Bedeutung des Spiels spiegelt sich auch in der Vorbereitung wider. Schultalbers betont:

„Und deswegen wissen wir, was uns da erwartet. Eine sehr kampfstarke, robuste Truppe. Wir versuchen natürlich alles und haben uns gut darauf vorbereitet, um drei Punkte aus Holzhausen mitzunehmen. Und dann den Schwung in die nächsten Spiele auch mitzunehmen.“