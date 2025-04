Kampf um jeden Punkt – oben wie unten wird’s brutal eng

Am 22. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 geht es für viele Teams um Alles oder Nichts. Oben wie unten stehen wegweisende Partien an. Die Trainer schlagen teils ernste Töne an – und wissen, dass ihre Mannschaften gefordert sind wie selten zuvor.

Mariadorf (15., 17 Punkte) steht mit dem Rücken zur Wand. Der neue Trainer Mirko Braun setzt auf Leidenschaft und Präzision – und wählt deutliche Worte vor dem Heimspiel gegen Konzen (9., 29 Punkte): „Ich habe Riesenrespekt vor der Mannschaft vom TV Konzen, der Verein lebt die Gemeinschaft und das Wort Mannschaft wird ganz groß geschrieben. Die Sympathie muss und wird jedoch 90 Minuten ruhen. Wir haben eins von neun Endspielen vor der Brust. Es gilt, gewisse Details in 90 Minuten richtig zu machen, um die drei wichtigen Punkte in Mariadorf zu behalten.“

„Nun wollen wir gegen Mariadorf nachlegen, was aber schwerer wird als es aussieht, weil mit Mirko Braun haben sie seit letzter Woche einen neuen, hervorragenden Trainer. Von Mirko bin ich ein absoluter Fan. Der wird seine Mannschaft emotional aufpushen und sehr gut auf uns einstellen. Aber meine Jungs sind drauf eingestellt, und wir wollen die positive Energie vom Derbysieg und den letzten Trainingseinheiten mitnehmen. Wir haben die letzten Wochen sehr gut gearbeitet beim Training, selbst in der Osterpause waren die Jungs fleißig unterwegs – und wir wollen uns jetzt mal mit einem Auswärtssieg belohnen und unseren Abstand nach unten weiter halten.“

Konzen-Trainer Mathias Kaulartz begegnet dem Gegner mit großem Respekt – auch wegen dessen neuem Coach: „Nachdem wichtigen Derbysieg am vergangenen Spieltag gegen Roetgen wollen wir nun nachlegen und den Abstand nach unten weiter ausbauen. Gegen Roetgen hatten wir die erste Halbzeit schon etwas Spielglück, aber aufgrund der zweiten Halbzeit schon verdient gewonnen. In der zweiten Halbzeit haben wir dennoch sehr viele Chancen liegen gelassen und das Spiel unnötig lang spannend gehalten.“

Pflichtaufgabe für Kohlscheid – Härtetest für Lohn

Kohlscheid (2., 45 Punkte) will den Druck auf Uevekoven hochhalten. Doch Trainer Andreas Puzicha mahnt zur Vorsicht: „Wir wollen am Sonntag wieder einen Dreier einfahren. Uns ist aber bewusst, dass dies keine leichte Aufgabe werden wird. Schaut man sich die Rückrundentabelle an, trifft dort der 13. auf den 16. Es wäre im Moment vermessen zu glauben, dass dies ein Selbstläufer wird. Wir sollten Demut an den Tag legen und die positiven Dinge aus dem Spiel in Uevekoven mitnehmen.“

Lohns Trainer Dirk Kalkbrenner beschreibt die Lage seiner Mannschaft schonungslos offen:„Es gibt nicht viel zu sagen. Die Tabellensituation ist klar: Wir sind in jedem Spiel Außenseiter und sehen uns auch nicht gerade mit Selbstvertrauen geküsst. Von daher ist es auch eigentlich egal, gegen wen wir spielen. Jetzt ist es einer der Aufstiegsfavoriten. Im Hinspiel haben wir 4:0 zuhause verloren, waren mehr oder weniger, wie das Ergebnis schon aussagt, chancenlos. Kohlscheid braucht jeden Punkt, um den Abstand zu Uevekoven nicht abreißen zu lassen, und wir brauchen jeden Punkt, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Von daher ist es erneut ein sehr, sehr wichtiges Spiel unter schlechten Voraussetzungen. Mürkens fällt gelb-rot-gesperrt aus – einer unserer Führungsspieler. Deshalb werden wir Sonntag wieder ein wenig improvisieren müssen und schauen, was Sonntag bei rumkommt. Aber grundsätzlich werden wir natürlich versuchen zu punkten.“