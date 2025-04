Kampf um die Vizemeisterschaft- USC Altenautal: „Wir wollen nachlegen“

– Foto: Zimmer

Bezirksliga Westfalen Staffel 3 - Spieltag 25: Bad Lippspringe ist bereits sicher Meister, doch der Kampf um Rang zwei ist hart umkämpft. Gleich fünf Teams liegen in Schlagdistanz. Unten kämpfen Asemissen, Peckelsheim/Eissen/Löwen und Fürstenau/Bödexen mit aller Kraft gegen den Abstieg. Die sieben Partien des Wochenendes bieten reichlich Brisanz und sportliche Dramatik. Bereits letzte Woche Mittwoch fand das erste Spiel des 25. Spieltages zwischen SV Dringenberg und SC Borchen statt.

TuS Bad Driburg – USC Altenautal (Sonntag 15:00 Uhr)



TuS Bad Driburg steht vor einer kniffligen Aufgabe: Nach dem 0:6 in Lemgo und einer bislang enttäuschenden Rückrunde trifft man am Sonntag auf den formstarken USC Altenautal. Während die Gastgeber zwar noch einen ordentlichen Vorsprung auf die Abstiegsränge haben, brauchen sie dringend ein Signal der Stabilität. Die Gäste hingegen reisen mit Rückenwind an – und mit einem klaren Ziel.

„Nichtsdestotrotz wollen wir bei einer Spur bleiben und wollen nachlegen“, betont Jörg Kahmen, Sportlicher Leiter des USC Altenautal, der sich nach dem 5:0-Erfolg gegen Asemissen mit seinem Team auf Platz zwei der Tabelle geschoben hat. Auch wenn die Favoritenrolle klar verteilt ist, mahnt Kahmen zur Vorsicht: „Wir sind verwundert, dass sie so tief in der Tabelle stehen. Im Offensivbereich haben sie sehr viele gute Leute – von daher wird es ein schwieriges Spiel.“



Jörg Kahmen, Altenautal: „Wir wollen nachlegen, aber es wird ein schwieriges Spiel“ Altenautal muss zwar auf Kevin Bielefeld (privat), Timo Becker (verletzt) und vermutlich auch Viktor Maier (muskuläre Probleme) verzichten, dennoch bleibt der Anspruch, die Serie fortzusetzen.



Für Bad Driburg geht es vor allem darum, nach der Klatsche in Lemgo eine Reaktion zu zeigen – auch wenn der Gegner dabei kaum stärker sein könnte.





So., 27.04.2025, 15:00 Uhr TuS Bad Driburg Bad Driburg USC Altenautal USC Altenautal 15:00 PUSH



FC Peckelsheim/Eissen/Löwen – FSV Bad Wünnenberg/Leiberg (Sonntag 15:00 Uhr)



——————————————————————————FC Peckelsheim/Eissen/Löwen – FSV Bad Wünnenberg/Leiberg (Sonntag 15:00 Uhr) Die Ausgangslage ist klar: Der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen steht unter Zugzwang. Zwar präsentierte sich das Team beim knappen 2:3 gegen Spitzenreiter Bad Lippspringe zuletzt deutlich verbessert, doch bei elf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer bleibt der Klassenerhalt ein schwer erreichbares Ziel. Am Sonntag kommt mit dem FSV Bad Wünnenberg/Leiberg ein Gegner, der selbst Wiedergutmachung betreiben will – nach der 0:3-Niederlage unter der Woche beim USC Altenautal. FC-Trainer Matthias Rebmann nimmt dennoch viel Positives aus dem letzten Auftritt mit: „Ich glaube, da hat jeder gemerkt, mit was für einer Leistung wir richtig viel erreichen können. Und dass es sich dann auch lohnt, richtig was zu tun auf dem Platz.“ Genau mit dieser Energie will sein Team nun erneut auflaufen – auch wenn der Gegner viel Offensivqualität mitbringt: „Gerade offensiv klappt es bei denen sehr, sehr gut. Auch dahinter im Mittelfeld, viele torgefährliche Spieler mit viel Tempo“, warnt Rebmann vor der Angriffswucht des FSV.



Rebmann, FC Peckelsheim: „Wir gehen es an, das Spiel zu gewinnen“ Trotz personeller Engpässe – Leistungsträger Pascal Knoke laboriert an Rückenproblemen – gibt sich der Trainer kämpferisch: „Wir wollen natürlich das Spiel gewinnen. So gehen wir es an.“ Entscheidend sei es, wie schon gegen Bad Lippspringe, kompakt zu stehen und bei schnellen Umschaltmomenten konsequent zu agieren. Nur so könne man dem Favoriten wehtun – und vielleicht für eine Überraschung sorgen.







TSV Horn – SV Fürstenau/Bödexen (Sonntag 15:00 Uhr)



——————————————————————————TSV Horn – SV Fürstenau/Bödexen (Sonntag 15:00 Uhr) Mit 25 Zählern auf dem Konto steht Horn aktuell acht Punkte über dem Strich. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Fürstenau bietet sich nun die große Chance, sich weiter Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Die Gäste hingegen stehen mit dem Rücken zur Wand (17 Punkte Rückstand, bei noch 21 möglichen Punkten). Nur ein zweiter Saisonsieg könnte die kleine Resthoffnung auf den Klassenerhalt am Leben halten. Thomas Kister vom SV Fürstenau/Bodexen erinnert an das Hinspiel, das seine Mannschaft trotz ordentlicher Leistung nicht für sich entscheiden konnte: „Im Hinspiel haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht und hätten am Ende durchaus gewinnen können. Da war für uns sicherlich mehr drin.“ Auch zuletzt habe das Team „viel Herz gezeigt“, so Kister, „sich aber leider für den Aufwand nicht mit einem Sieg belohnen können.“



Thomas Kister, Fürstenau/Bodexen: „Das Team hat zuletzt Herz gezeigt“ Die personelle Lage bleibt angespannt, erneut fehlen wichtige Stammkräfte. Dennoch ist man gewillt, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken – auch, weil man weiß, worauf es gegen Horn ankommt: „Für Horn geht es in den verbleibenden Spielen darum, über dem Strich zu bleiben. Daher erwarte ich ein sehr kampfbetontes Spiel“, prognostiziert Kister.





SV Dringenberg – SC Borchen (bereits gespielt: Mi. 16.04.) 3:0



Mit einem überzeugenden Auftritt sicherte sich der SV Dringenberg drei wichtige Punkte gegen den direkten Konkurrenten SC Borchen und zog in der Tabelle gleich. Patrick Stiewe brachte sein Team kurz vor der Pause in Führung, ehe Ali Abo Daher und Noah Albrecht nachlegten. Borchen fand nach dem Rückstand kaum mehr ins Spiel und musste die zweite Saisonniederlage in Folge hinnehmen. Dringenberg klettert auf Rang fünf, punktgleich mit dem FSV Bad Wünnenberg/L., Dringenberg hat aber zwei Spiele mehr absolviert.







Delbrücker SC II – TBV Lemgo (Sonntag 27.04. 13:15 Uhr)



Delbrück setzte sich zuletzt mit fünf Toren beim Tabellenletzten durch, steht mit 33 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Auch Lemgo überzeugte am vergangenen Spieltag mit einem deutlichen 7:1-Heimsieg gegen Bad Driburg und bleibt dem oberen Drittel dicht auf den Fersen. Beide Mannschaften pflegen einen offensiven Spielstil, was auf ein torreiches Duell hindeutet. Die Tagesform dürfte entscheiden.





So., 27.04.2025, 13:15 Uhr Delbrücker SC Delbrücker SC II TBV Lemgo TBV Lemgo 13:15 PUSH



Grün-Weiß Anreppen – BV Bad Lippspringe (Sonntag 15:00 Uhr)



Anreppen unterlag jüngst in Dahl/Dörenhagen und konnte sich im Kampf um die oberen Ränge nicht weiter verbessern. Bad Lippspringe hingegen bleibt nach dem knappen 3:2 gegen Peckelsheim/Eissen/Löwen auch nach 24 Spielen ungeschlagen und führt die Tabelle mit komfortablem Vorsprung an. Der Ligaprimus geht auch in Anreppen als klarer Favorit in die Partie. Die Gastgeber werden auf ihre Kompaktheit setzen müssen, um Zählbares mitzunehmen.







TuS Asemissen – FC Dahl/Dörenhagen (Sonntag 15:00 Uhr)



Asemissen kassierte am vergangenen Spieltag eine deutliche Niederlage in Altenautal und steckt weiterhin tief im Abstiegskampf (acht Punkte Rückstand auf TSV Horn). Dahl/Dörenhagen zeigte mit dem Heimsieg gegen Anreppen, dass das Team auch gegen formstarke Gegner bestehen kann. Die Gäste können mit einem weiteren Dreier einen großen Schritt Richtung obere Tabellenhälfte machen. Für Asemissen hingegen zählt im Kampf gegen den drohenden Abstieg nur ein Heimsieg.







SV Höxter – SV Eintracht Jerxen-Orbke (Sonntag 15:30 Uhr)



Höxter blieb im Auswärtsspiel bei Borchen chancenlos und muss mit aktuell 29 Punkten den Blick wieder nach unten richten (aber 12 Punkte Abstand). Jerxen-Orbke zeigte beim 2:2 gegen Horn eine durchwachsene Leistung, steht punktgleich mit Delbrück im dicht gedrängten Mittelfeld. Ein Heimsieg würde Höxter dringend benötigte Stabilität verschaffen. Jerxen-Orbke kann mit einem Auswärtserfolg einen kleinen Sprung in der Tabelle machen.







