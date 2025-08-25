Kampf um die Tabellenspitze zwischen Zeven und Hesedorf/Nartum

Vierter gegen Neunter klingt nicht nach einem Spitzenspiel. Aber der TuS Zeven könnte mit einem Heimsieg gegen Hesedorf/Nartum die Tabellenspitze erklimmen. Die FSV würde mit einem Erfolg immerhin mit den Spitzenteams gleichziehen.

Auf dem Instagramm-Account des TuS Zeven war zu lesen, warum das Spiel zwischen Zeven und Hesedorf/Nartum nicht am Wochenende stattfand. Die TuS-Kicker feierten die Hochzeit ihres Torjägers Armel Arakaza mit seiner Ehefrau Geraldine. Deshalb hatte der Verein um die Verlegung gebeten, die FSV war einverstanden.

Nun geht es also am Dienstag um 19.30 Uhr im Zevener Ahestadion um wichtige Punkte für die beiden Teams. Die Gastgeber könnten mit dem dritten Sieg im dritten Spiel unangefochtener Tabellenführer werden. Sogar ein Remis würde dem Team von Trainer Sören Haß schon reichen, um an den Teams mit sechs Punkten in der Tabelle vorbeizuziehen.

Der Zevener Coach ist sich allerdings der Herausforderung bewusst: „Da wartet natürlich ein echtes Brett auf uns. Hesedorf/Nartum hat ähnlich wie wir eine ganze Reihe guter junger Spieler, aber anders als wir haben sie zudem noch mehr erfahrene Jungs, die auch schon höher gespielt haben und die Jungen führen.“

Für Sören Haß ist Hesedorf/Nartum eine Spitzenmannschaft der Liga

Das mache die FSV zu einer Spitzenmannschaft in der Kreisliga, so Haß weiter. „Aber auch wir sind gut gestartet und können an guten Tagen jeden Gegner schlagen. Wir setzen alles daran, dass wir Dienstag einen solchen guten Tag haben und unseren guten Start mit einem Sieg gegen die FSV noch krönen können.“

Für FSV-Coach Alexander Kupiec hat sich die personelle Situation vor dem Samtgemeinde-Derby leicht entspannt. Eric Meyer ist wieder da, allerdings fallen Jens van Santen und Aaron Vogel weiter aus.