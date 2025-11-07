Kampf um die Tabellenspitze: FC Hennef fordert Bonner SC

Der 9. Spieltag der U17-Mittelrheinliga verspricht Spannung pur: Im Topspiel trifft der FC Hennef 05 auf Spitzenreiter Bonner SC – nur ein Punkt trennt beide Mannschaften. Während oben das Rennen um die Tabellenspitze tobt, geht es unten um jeden Zähler. Eilendorf, Vichttal und Deutz wollen den Anschluss ans Mittelfeld wahren, während Teams wie Wiehl oder Aachen ihre starke Form bestätigen wollen.

Der FV Wiehl empfängt den FC Rheinsüd Köln. Während Wiehl mit vier Siegen in Folge derzeit auf dem fünften Platz steht, steckt Rheinsüd weiter im unteren Tabellendrittel fest. „Uns erwartet ein ganz schweres Auswärtsspiel“, betont Rheinsüd-Trainer Glenn Adriano. „Wir müssen uns sehr strecken, um dort etwas mitzunehmen. In der engen Liga sind Punkte enorm wichtig, um nicht wieder nach unten zu rutschen.“

In Eilendorf hofft der Tabellenletzte auf ein Erfolgserlebnis, bekommt es aber mit einem unangenehmen Gegner zu tun: Der SC West Köln reist mit Selbstvertrauen an. West-Coach Phil Mersch erwartet eine herausfordernde Partie: „Eilendorf ist auswärts eines der schwierigsten Spiele der Saison. Es geht für uns darum, über Widerstände zu gehen und trotz der Umstände ein gutes Ergebnis einzufahren.“

Morgen, 18:15 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf SC West Köln West Köln 18:15 PUSH

Ein echtes Kellerduell steht in Vichttal an, wo der VfL den FC Wegberg-Beeck empfängt. Nach zuletzt schwachen Ergebnissen will Trainer Nick Gerhards mit seinem Team endlich die Wende schaffen: „Wir werden alles daran setzen, den negativen Trend zu beenden und wichtige Punkte einzufahren. Es gibt keine leichten Spiele, aber wir sind entschlossen und werden noch enger zusammenrücken.“

Auch beim Duell zwischen dem SV Bergisch Gladbach 09 und dem SV Deutz 05 geht es um viel – beide Teams trennen nur ein Punkt. Deutz-Coach Omid Akhavan betont die Bedeutung der Partie: „Für beide Teams geht es darum, den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren. Meine Mannschaft wird niemals den Glauben an sich verlieren – das nötige Glück müssen wir uns einfach noch mehr erarbeiten.“

Im oberen Tabellendrittel trifft Alemannia Aachen auf den 1. FC Düren. Die Alemannia ist als Tabellenzweiter punktgleich mit Spitzenreiter Bonn, während Düren im gesicherten Mittelfeld steht. Dennis Jerusalem erwartet dennoch kein leichtes Spiel: „Wir werden auf eine engagierte Mannschaft treffen, die ihre Chancen in der Offensive sieht. Unser Ziel bleibt es, uns spielerisch weiterzuentwickeln.“

Dürens Coach Nihad Dzaferovic zeigt sich optimistisch: „Wir haben uns gut vorbereitet und hoffen, dass wir in Aachen ein oder sogar drei Punkte mitnehmen können. Das wäre ein schöner Bonus und würde uns weiter voranbringen.“