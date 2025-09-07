Kampf um die Tabellenspitze, Aufsteiger weiterhin punktlos

In der Kreisliga Osterholz zeichnet sich ein spannender Titelkampf ab. Zwischen Platz eins und Platz sechs liegen gerade einmal zwei Punkte und jeden Spieltag kann sich was verschieben. Lediglich die beiden Aufsteiger Schasto und Nordsode scheinen noch gar nicht in der Liga angekommen zu sein. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende.
Der TSV Dannenberg entführte beim 2:3 in Neu Sankt Jürgen drei Punkte. Nach Treffern von Max Otholt (44.) und Maris Meyerdierks (54.) verkürzte Jasper Stern (74.), ehe Arne Blome (83.) den alten Abstand wiederherstellte. Zwar kam Maksymilian Amplewski (85.) noch einmal heran, doch es blieb beim Auswärtssieg in der hochklassigen Partie.
Der FC Hambergen gewann sein Heimspiel gegen den SV GW Beckedorf mit 3:1. Auf den frühen Treffer von Kian Lilienthal (6.) folgte der Ausgleich durch Maik Pydde (68.). Doch Hambergen schlug eiskalt zurück: Arne Meyerhoff (69.) und Kevin Prigge (71.) entschieden die Partie mit einem Doppelschlag.
Der TSV Wallhöfen setzte seine Heimstärke fort. Gegen den SV Nordsode trafen Marvin Witte (28.) und Marten Liening (33., 67.) zum ungefährdeten 3:0-Erfolg. Wallhöfen bleibt weiter ungeschlagen und springt auf Rang eins. Nordsode weiterhin punktlos.
Der FC Hansa Schwanewede ließ dem Vorjahres-Vizemeister SV Löhnhorst keine Chance. Früh traf Janik Nöding (3.), ehe Daniel Gaese (50., 66.) mit einem Doppelpack den 3:0-Endstand herstellte. Auch im fünften Spiel bleibt Schwanewede unbesiegt, jedoch war es auch erst der zweite Sieg.
Ein echtes Offensivfeuerwerk zündete der TSV Meyenburg gegen die SG Platjenwerbe/Lesumstotel. Bereits nach 30 Minuten stand es 5:0 – dreimal traf Janluca Grove (16., 25., 28.), zudem Kai Michaelis (18.) und Chris Hybsz (23.). In der Schlussphase legten Marlon Janke (74.) und Joker Paul Lukas Ladwig (78., 87.) zum 8:0-Endstand nach. Vor dem Spiel waren beide Teams punktgleich. Umso überraschender ist dieses klare Ergebnis.
Spannung pur in Osterholz: Der ATSV Scharmbeckstotel ging im Derby durch Benjamin Schuchert (6.) in Führung. Doch die Reserve des VSK Osterholz-Scharmbeck kämpfte sich zurück. Kapitän Nikolai Süß traf per Elfmeter (52.) und kurz vor Schluss erneut (83.) zum 2:1-Sieg. Die Gäste bleiben weiter punktlos.
Der SV Lilienthal-Falkenberg untermauerte seine Ambitionen beim 0:4-Erfolg in Pennigbüttel. Bereits früh stellten Tom Meierdierks (18.) und Christian-Uwe Lübsin (23.) die Weichen. Nach der Pause sorgten Christian Dimitri Poungue (77.) und erneut Meierdierks (87.) für den souveränen Auswärtssieg. Platz zwei für Lilienthal.