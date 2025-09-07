Kampf um die Tabellenspitze, Aufsteiger weiterhin punktlos

In der Kreisliga Osterholz zeichnet sich ein spannender Titelkampf ab. Zwischen Platz eins und Platz sechs liegen gerade einmal zwei Punkte und jeden Spieltag kann sich was verschieben. Lediglich die beiden Aufsteiger Schasto und Nordsode scheinen noch gar nicht in der Liga angekommen zu sein. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende.