Ligabericht
– Foto: Katrin Prieß

Kampf um die Tabellenspitze, Aufsteiger weiterhin punktlos

Meyenburg siegt klar

In der Kreisliga Osterholz zeichnet sich ein spannender Titelkampf ab. Zwischen Platz eins und Platz sechs liegen gerade einmal zwei Punkte und jeden Spieltag kann sich was verschieben. Lediglich die beiden Aufsteiger Schasto und Nordsode scheinen noch gar nicht in der Liga angekommen zu sein. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eiche Neu Sankt Jürgen
TSV Eiche Neu Sankt JürgenN. St Jürgen
TSV Dannenberg
TSV DannenbergDannenberg
2
3
Abpfiff

Der TSV Dannenberg entführte beim 2:3 in Neu Sankt Jürgen drei Punkte. Nach Treffern von Max Otholt (44.) und Maris Meyerdierks (54.) verkürzte Jasper Stern (74.), ehe Arne Blome (83.) den alten Abstand wiederherstellte. Zwar kam Maksymilian Amplewski (85.) noch einmal heran, doch es blieb beim Auswärtssieg in der hochklassigen Partie.

Heute, 15:00 Uhr
FC Hambergen
FC HambergenHambergen
SV GW Beckedorf
SV GW BeckedorfBeckedorf
3
1
Abpfiff

Der FC Hambergen gewann sein Heimspiel gegen den SV GW Beckedorf mit 3:1. Auf den frühen Treffer von Kian Lilienthal (6.) folgte der Ausgleich durch Maik Pydde (68.). Doch Hambergen schlug eiskalt zurück: Arne Meyerhoff (69.) und Kevin Prigge (71.) entschieden die Partie mit einem Doppelschlag.

Gestern, 16:30 Uhr
TSV Wallhöfen
TSV WallhöfenWallhöfen
SV Nordsode
SV NordsodeNordsode
3
0
Abpfiff

Der TSV Wallhöfen setzte seine Heimstärke fort. Gegen den SV Nordsode trafen Marvin Witte (28.) und Marten Liening (33., 67.) zum ungefährdeten 3:0-Erfolg. Wallhöfen bleibt weiter ungeschlagen und springt auf Rang eins. Nordsode weiterhin punktlos.

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr
FC Hansa Schwanewede
FC Hansa SchwanewedeSchwanewede
SV Löhnhorst
SV LöhnhorstLöhnhorst
3
0
Abpfiff

Der FC Hansa Schwanewede ließ dem Vorjahres-Vizemeister SV Löhnhorst keine Chance. Früh traf Janik Nöding (3.), ehe Daniel Gaese (50., 66.) mit einem Doppelpack den 3:0-Endstand herstellte. Auch im fünften Spiel bleibt Schwanewede unbesiegt, jedoch war es auch erst der zweite Sieg.

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Meyenburg
TSV MeyenburgMeyenburg
SG Platjenwerbe / Lesumstotel
SG Platjenwerbe / LesumstotelSG Platjenwerbe
8
0
Abpfiff

Ein echtes Offensivfeuerwerk zündete der TSV Meyenburg gegen die SG Platjenwerbe/Lesumstotel. Bereits nach 30 Minuten stand es 5:0 – dreimal traf Janluca Grove (16., 25., 28.), zudem Kai Michaelis (18.) und Chris Hybsz (23.). In der Schlussphase legten Marlon Janke (74.) und Joker Paul Lukas Ladwig (78., 87.) zum 8:0-Endstand nach. Vor dem Spiel waren beide Teams punktgleich. Umso überraschender ist dieses klare Ergebnis.

Gestern, 16:00 Uhr
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz II
ATSV Scharmbeckstotel
ATSV ScharmbeckstotelATSV Schasto
2
1

Spannung pur in Osterholz: Der ATSV Scharmbeckstotel ging im Derby durch Benjamin Schuchert (6.) in Führung. Doch die Reserve des VSK Osterholz-Scharmbeck kämpfte sich zurück. Kapitän Nikolai Süß traf per Elfmeter (52.) und kurz vor Schluss erneut (83.) zum 2:1-Sieg. Die Gäste bleiben weiter punktlos.

Do., 04.09.2025, 19:30 Uhr
SV Komet Pennigbüttel
SV Komet PennigbüttelPennigbüttel
SV Lilienthal-Falkenberg
SV Lilienthal-FalkenbergSV Li-Fa
0
4
Abpfiff
+Video

Der SV Lilienthal-Falkenberg untermauerte seine Ambitionen beim 0:4-Erfolg in Pennigbüttel. Bereits früh stellten Tom Meierdierks (18.) und Christian-Uwe Lübsin (23.) die Weichen. Nach der Pause sorgten Christian Dimitri Poungue (77.) und erneut Meierdierks (87.) für den souveränen Auswärtssieg. Platz zwei für Lilienthal.

