Nauborns Jan Redling (am Boden) im Duell mit Niederbiels Sebastian Noll. Nauborns Johannes Herold schaut zu. Foto: Elisa Herold

Kampf um die Spitze weiter spannend Teaser KLA WETZLAR: +++ Die Verfolger von Tabellenführer Steindorf, Heuchelheim und Blasbach holen drei wichtige Zähler. In Niederbiel sehen die Zuschauer hingegen ein torloses Match +++

WETZLAR - Der Matchwinner des TSV Steindorf hieß an diesem Wochenende Tamino Reuling. In der Nachspielzeit holzte der Spieler noch einen Ball in die Maschen und sorgte dafür, dass sein Team weiter an der Tabellenspitze der Fußball-A-Liga Wetzlar bleibt. Doch die Konkurrenz schlief nicht: Die TSF Heuchelheim II ist dank eines 2:0-Erfolges weiter im Verfolgermodus. Seine Hausaufgaben machte auch der TSV Blasbach, der den FC Cleeberg II mit einem 6:0 nach Hause schickte. Der dritte Verfolger im Bunde, die TSG Dorlar, hatte spielfrei.