Kampf um die Spitze und der Abstiegskampf: Der 24. Spieltag

Der 24. Spieltag der Kreisliga Helmstedt steht ganz im Zeichen spannungsgeladener Duelle, die über den Verlauf der Saison entscheiden können. Während an der Spitze der Liga der Kampf um die Meisterschaft und die Aufstiegsplätze weiterhin heiß bleibt, geht es am unteren Ende für einige Mannschaften ums nackte Überleben. Teams wie FC Helmstedt II und SG Sundern müssen dringend punkten, um den Abstieg zu verhindern, während andere Mannschaften wie Lauingen-Bornum und Schöningen II um die Pole-Position kämpfen. Es verspricht ein packender Spieltag zu werden, bei dem jeder Punkt hart umkämpft sein wird.

FSV Schöningen II – FC Vatan Spor Königslutter Der Tabellenzweite, FSV Schöningen II, empfängt mit FC Vatan Spor Königslutter den Zehntplatzierten. Schöningen II ist auf dem besten Weg, um die Aufstiegsplätze mitzuspielen und geht als klarer Favorit in dieses Spiel. Mit 96 erzielten Toren haben sie die zweitbeste Offensive der Liga, während Vatan Spor bei 55 Toren und 28 Punkten steht. FSV Schöningen hat die beste Rückrundenbilanz und wird versuchen, die drei Punkte zu sichern, um in der oberen Tabellenregion zu bleiben.

FC Schunter – FC Helmstedt II

Im Spiel zwischen FC Schunter und FC Helmstedt II geht es um wichtige Punkte im Kampf um den dritten Tabellenplatz. FC Schunter hat in dieser Saison 77 Tore erzielt und hat sich mit 45 Punkten fest im oberen Tabellendrittel etabliert. Hingegen kämpft FC Helmstedt II mit nur drei Punkten und 160 Gegentoren um den Klassenerhalt. Julien Wossmann, Trainer von Schunter, äußerte sich vor der Partie: Im Spiel am Wochenende gegen den letzten Platz, wollen wieder auf die Erfolgsspur kommen, haben jetzt zwischen fünf Spiele in Folge nicht gewonnen, so eine lange Zeit hatten wir noch nie, seit ich Trainer bin, also in der Kreisliga, deswegen wollen wir schnellstmöglich das Ruder wieder rumreißen und haben meinen letzten Platz, absoluter Pflichtsieg.“ Schunter wird auf jeden Fall alles geben, um wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren.