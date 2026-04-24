Kampf um die Spitze spitzt sich zu!

Die A-Klasse München startet am Sonntag in den 22. Spieltag, und die Spannung im Aufstiegsrennen könnte kaum größer sein. Spitzenreiter FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried, der am letzten Wochenende mit 5:2 bei Sentilo Blumenau triumphierte, beobachtet diesmal nur von der Ferne, wie die Verfolger punkten wollen. Besonders der Tabellenzweite FC Hochbrück (41 Punkte) empfängt Schlusslicht SV Sentilo Blumenau und geht nach der klaren Formkurve als Favorit in die Partie.

Wer stoppt die Torjäger von Sparta?

VfB Sparta München, Tabellendritter und zuletzt mit einem 7:0-Kantersieg bei FT München Gern II, empfängt am Sonntag die SpVgg Feldmoching II. Die Offensive von Sparta ist aktuell kaum zu bremsen, und auch gegen den Tabellenelften soll der nächste Dreier her, um im Aufstiegsrennen Druck zu machen. Ein Ausrutscher könnte jedoch das Ende der Aufstiegshoffnungen bedeuten.

Kellerduell mit Hochspannung!

Am Tabellenende trifft der FC Fasanerie Nord II, der zuletzt mit 3:2 gegen Moosach-Hartmannshofen II gewann, auf den formstarken FC Pontos, der sich mit einem knappen 4:3-Erfolg über Feldmoching II zurückmeldete. Für Fasanerie geht es darum, den Abstand zu Garching II und Feldmoching II zu vergrößern und nicht auf den letzten Platz abzurutschen. Auch TSV Moosach-Hartmannshofen II empfängt am Sonntag den SV Olympiadorf München II, der nach dem 22:1-Torfestival gegen Garching II voller Selbstvertrauen anreist. Zudem will SV Am Hart München zuhause gegen FT München Gern II wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.

Der 22. Spieltag verspricht also erneut Dramatik pur – von der Spitze bis in den Tabellenkeller!