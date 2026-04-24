 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Kampf um die Spitze spitzt sich zu!

22. Spieltag

von Helmut Kampa · Heute, 16:33 Uhr · 0 Leser

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A-Klasse 2
FT Gern II
Feldmoching II
Garching II
TSV Moosach II

Die A-Klasse München startet am Sonntag in den 22. Spieltag, und die Spannung im Aufstiegsrennen könnte kaum größer sein. Spitzenreiter FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried, der am letzten Wochenende mit 5:2 bei Sentilo Blumenau triumphierte, beobachtet diesmal nur von der Ferne, wie die Verfolger punkten wollen. Besonders der Tabellenzweite FC Hochbrück (41 Punkte) empfängt Schlusslicht SV Sentilo Blumenau und geht nach der klaren Formkurve als Favorit in die Partie.

Wer stoppt die Torjäger von Sparta?

VfB Sparta München, Tabellendritter und zuletzt mit einem 7:0-Kantersieg bei FT München Gern II, empfängt am Sonntag die SpVgg Feldmoching II. Die Offensive von Sparta ist aktuell kaum zu bremsen, und auch gegen den Tabellenelften soll der nächste Dreier her, um im Aufstiegsrennen Druck zu machen. Ein Ausrutscher könnte jedoch das Ende der Aufstiegshoffnungen bedeuten.

Kellerduell mit Hochspannung!

Am Tabellenende trifft der FC Fasanerie Nord II, der zuletzt mit 3:2 gegen Moosach-Hartmannshofen II gewann, auf den formstarken FC Pontos, der sich mit einem knappen 4:3-Erfolg über Feldmoching II zurückmeldete. Für Fasanerie geht es darum, den Abstand zu Garching II und Feldmoching II zu vergrößern und nicht auf den letzten Platz abzurutschen. Auch TSV Moosach-Hartmannshofen II empfängt am Sonntag den SV Olympiadorf München II, der nach dem 22:1-Torfestival gegen Garching II voller Selbstvertrauen anreist. Zudem will SV Am Hart München zuhause gegen FT München Gern II wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.

Der 22. Spieltag verspricht also erneut Dramatik pur – von der Spitze bis in den Tabellenkeller!

So., 26.04.2026, 12:30 Uhr
FC Fasanerie Nord
FC Fasanerie NordFasanerie N. II
FC Pontos
FC PontosFC Pontos
12:30

So., 26.04.2026, 12:30 Uhr
TSV Moosach-Hartmannshofen
TSV Moosach-HartmannshofenTSV Moosach  II
SV Olympiadorf München
SV Olympiadorf MünchenOlympiadorf II
12:30

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
VfB Sparta München
VfB Sparta MünchenVfB München
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching II
14:00

So., 26.04.2026, 12:45 Uhr
SV Am Hart München
SV Am Hart MünchenSV Am Hart
FT München Gern
FT München GernFT Gern II
12:45

So., 26.04.2026, 14:30 Uhr
FC Hochbrück
FC HochbrückFC Hochbrück
SV Sentilo Blumenau
SV Sentilo BlumenauSV Sentilo-B
14:30