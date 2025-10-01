Kampf um die Spitze im Berliner Derby eröffnet Spieltag

Der 8. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord hat es in sich: Vom morgigen Donnerstag bis zum Sonntag stehen acht Partien auf dem Programm, die allesamt große Bedeutung für die Tabelle haben. Ob Berliner Stadtduell, Topspiel an der Spitze oder Kellerduell um wichtige Punkte – Emotionen und Dramatik sind garantiert. Spitzenreiter FC Hansa Rostock II will die Tabellenführung verteidigen, während TuS Makkabi Berlin als erster Verfolger Druck macht. Auch im Abstiegskampf zählt jeder Zähler.

Der 8. Spieltag wird am morgigen Donnerstagabend mit einem Derby eröffnet. Der SV Tasmania Berlin, derzeit Vierter mit 13 Punkten, empfängt Tennis Borussia Berlin, das mit der gleichen Ausbeute auf Rang fünf steht. Beide Teams haben also nicht nur die Stadt, sondern auch die Tabelle gemeinsam. Tasmania musste am vergangenen Wochenende einen herben Rückschlag hinnehmen: Beim 1:3 in Schwerin reichte ein Elfmeter von Pedro Vitor Cruz Magalhaes nicht aus. Tennis Borussia dagegen setzte sich vor heimischem Publikum mit 2:1 gegen Anker Wismar durch – Fabian Klawa und Anton Pourfard drehten dabei nach der Pause die Partie. Ein Prestigeduell mit richtungsweisendem Charakter: Der Sieger hält den Anschluss an die Topplätze, der Verlierer droht ins Mittelfeld zurückzufallen. ---

Für den FC Viktoria 1889 Berlin bleibt die Lage bedrohlich. Nach sieben Spieltagen steht der Absteiger mit nur einem Zähler auf dem letzten Tabellenplatz. Am Freitagmittag empfangen die Himmelblauen die TSG Neustrelitz, die mit zehn Punkten im gesicherten Mittelfeld liegt. Viktoria verlor zuletzt mit 1:3 bei TuS Makkabi Berlin – trotz früher Führung durch Mark-Oliver Wittek. Neustrelitz bot dem Spitzenreiter Hansa Rostock II beim 2:3 große Gegenwehr, musste sich aber nach Platzverweis für Justus Guth und zwei Gegentreffern von John Lukas Sauer geschlagen geben. Nun hofft Viktoria vor eigenem Publikum auf den Befreiungsschlag, während Neustrelitz mit einem Auswärtssieg den Blick wieder nach oben richten könnte. ---

In Rathenow treffen am Freitag zwei Teams aufeinander, deren jüngste Ergebnisse kaum unterschiedlicher hätten sein können. Der FSV Optik Rathenow feierte beim 3:0 bei Croatia Berlin erst den ersten Saisonsieg und will nun nachlegen. Vor allem Yohji Irvan Koré und Doppeltorschütze Luka Zdep gaben den Optikern neues Selbstvertrauen. Der SV Lichtenberg 47 hingegen lieferte beim spektakulären 4:3 gegen Eintracht Mahlsdorf einen offenen Schlagabtausch – Sebastian Reiniger war mit einem Doppelpack der Matchwinner. In der Tabelle stehen die Berliner mit zwölf Punkten auf Platz sieben, Rathenow rangiert mit vier Zählern weiterhin im Keller. Für die Gäste geht es um die Festigung der oberen Tabellenhälfte, für Optik um das Signal, dass der Aufschwung keine Eintagsfliege war. ---

Am Samstag kommt es in Siedenbollentin zum Duell zwischen Aufsteiger und Traditionsverein. Der SV Siedenbollentin hat bislang eine beachtliche Bilanz vorzuweisen: drei Siege, drei Remis und nur eine Niederlage bedeuten Platz sechs. Zuletzt erkämpfte sich die Elf von Christoph Haker bei Union Klosterfelde ein 2:2 – beide Treffer erzielte Daniel Eidtner, darunter ein verwandelter Elfmeter kurz vor Schluss. Der Berliner AK reist mit gestärkt an. Am vergangenen Wochenende gelang ein furioser 4:1-Heimsieg gegen Sparta Lichtenberg, bei dem Abdulkadir Beyazit doppelt traf. In der Tabelle stehen die Hauptstädter mit zehn Punkten im Mittelfeld. Es ist das Kräftemessen zweier Teams, die zuletzt durchschlagskräftig auftraten und nun die nächste Etappe im Kampf um Stabilität suchen. ---

Am Sonntag empfängt der Tabellendritte SV Sparta Lichtenberg die SG Dynamo Schwerin. Sparta (13 Punkte) musste zuletzt beim BAK eine klare 1:4-Niederlage hinnehmen, konnte aber durch Dominic Schmüser per Elfmeter zwischenzeitlich ausgleichen. Dynamo hingegen überraschte mit einem 3:1-Heimsieg gegen Tasmania Berlin – Kingsley Alison Akindele, Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo und Vsevolods Camkins trafen, trotz Gelb-Rot für Mahdi Mohammadi. Beide Teams liegen punktgleich im oberen Mittelfeld, nur die Tordifferenz trennt sie. In Lichtenberg geht es nun darum, wer den direkten Anschluss an die Spitze halten kann. ---

Der FC Anker Wismar (zehn Punkte, Rang neun) will am Sonntag im heimischen Stadion Wiedergutmachung betreiben. Bei Tennis Borussia Berlin setzte es zuletzt eine 1:2-Niederlage, obwohl Lucas Meyer die Führung erzielt hatte. Nun kommt TuS Makkabi Berlin als Tabellenzweiter an die Ostsee. Die Mannschaft von Ousmane Bangoura drehte am vergangenen Wochenende die Partie gegen Viktoria 1889 Berlin nach Rückstand und gewann 3:1. Teo Matkovic, Kebba Kebell Suso und Abdoul Karim Soumah sicherten die drei Punkte. Mit 15 Zählern sind die Hauptstädter erster Verfolger von Spitzenreiter Hansa Rostock II. Anker braucht die Punkte, um in der Tabelle nicht den Anschluss an die obere Hälfte zu verlieren – Makkabi will die Siegesserie fortsetzen. ---

Die zweite Mannschaft des FC Hansa Rostock grüßt nach sieben Spieltagen mit 16 Punkten von der Tabellenspitze. Der 3:2-Auswärtssieg in Neustrelitz festigte den Platz an der Sonne, John Lukas Sauer glänzte dabei mit einem Doppelpack. Nun gastiert der Vorletzte S.D. Croatia Berlin. Die Gäste verloren zuletzt 0:3 gegen Rathenow, Bene Brecht sah zudem Gelb-Rot. Mit nur vier Punkten und 22 Gegentoren ist die Lage ernst. Alles andere als ein klarer Favoritensieg der Hanseaten wäre eine Überraschung, doch gerade in solchen Spielen lauern die Gefahren des Leichtsinns. Für Hansa geht es um die Festigung der Spitzenposition, für Croatia um den Ligaverbleib. ---

Eintracht Mahlsdorf trifft am Sonntag auf Union Klosterfelde. Mahlsdorf hat nach der knappen 3:4-Niederlage bei Lichtenberg 47 den Blick nach vorne gerichtet. Jason Rupp, Nils Wilko Stettin und Peter Köster sorgten für Tore, am Ende reichte es aber nicht. Die Eintracht liegt mit acht Punkten auf Rang zwölf. Union Klosterfelde (sieben Punkte) spielte zuletzt 2:2 gegen Siedenbollentin, Leon Walter und Philip Einsiedel hatten eine 2:0-Führung herausgeschossen. Am Ende musste sich die Mannschaft von Trainer Kevin Hetzel aber mit einem Remis zufriedengeben. Beide Teams bewegen sich aktuell im unteren Tabellenmittelfeld, ein Sieg wäre ein wichtiger Schritt heraus aus der Gefahrenzone.