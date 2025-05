Am 24. Spieltag der Kreisklasse 5 München reisten die Eisenbahner zum Auswärtsspiel beim Tabellenvierten Niksar Spor an die städtische Bezirkssportanlage am Krehlebogen. Der Aufsteiger hatte in der Saison bereits für Furore gesorgt und unter anderem gegen Gartenstadt alle sechs Zähler eingefahren. Das Hinspiel gewannen die Eisenbahner zuhause aufgrund zweier später Tore mit 3:2.

Das Spiel wurde von Seiten der Verantwortlichen aufgrund der Konstellation klar als Schlüsselspiel im Kampf um die Relegation benannt. Dementsprechend traten die Eisenbahner auf. Nach neun Minuten tankte sich Marcel Bauer mit einem überragenden Solo durch die Hintermannschaft der Heimelf, um dann leider genauso sensationell am Torwart zu scheitern. Nach 15 Minuten machte Innenverteidiger Marco Stubenrauch seinen technisch womöglich etwas beschlageneren Vorderleuten klar, dass rohe Gewalt manchmal effektiver als Filigranität ist. Nach einer Balleroberung von Luca Jesse am gegnerischen Sechzehner schweißte er den Ball zur hochverdienten Führung ein. Anschließend entwickelte sich ein ruppiges Spiel mit vielen gelben Karten. Während die Heimelf in der ersten Halbzeit keinen Torschuss verbuchte, spielten die Ostler ihre Konter mangelhaft zu Ende, sodass es mit der knappen Führung für die Ostler in die Pause ging.

Zur zweiten Halbzeit kam Niksar Spor mit ordentlich Wut im Bauch aus der Kabine und übernahm zu Beginn die Spielkontrolle, ohne jedoch Torgefahr zu entwickeln. Nach 60 Minuten konnten sich die Eisenbahner aus dem Druck der Heimelf befreien und erspielten sich Torgelegenheiten, die jedoch ungenutzt blieben. Die Einwechslungen von Lukas Sebald und Matias Benedetti stabilisierten das Spiel zunehmend und in der 78. Minute schaltete Luca Jesse nach einem Fehler in der Abwehr von Niksar Spor am schnellsten und erhöhte auf 2:0. In der Nachspielzeit vergab der Topstürmer der Heimelf Vural Yilmaz noch die einzig hochkarätige Chance der Heimelf, als er sich alleine vor Niklas Huff den Ball zu weit vorlegte und diesen dann klar abräumte. Völlig zurecht wurde der bereits verwarnte Stürmer mit gelb-rot des Feldes verwiesen. Am Ausgang des Spiels änderte dies nichts mehr, sodass der viel geforderte Schiedsrichter das Spiel nach kurzer Nachspielzeit beendete.