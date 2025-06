Kampf um die Nummer 1: Altglienicke holt Torhüter vom HSV

Die VSG Altglienicke heizt den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten neu an.

Es soll ein offener Kampf um die Nummer eins werden. Den Platz zwischen den Pfosten der VSG Altglienicke hat Luis Zwick in der vergangenen Saison eingenommen. Nun bekommt der 31-Jährige ordentlich Konkurrenz.

Der Berliner Regionalligist hat Luis Klatte verpflichtet. Der 25-Jährige kehrt vom HSV in seine Heimatstadt Berlin zurück. Bei den Hamburgern war Klatte ein Jahr lang, absolvierte aber nur drei Spiele für die U23 in der Regionalliga Nord. Zuvor war er zwei Saisons lang Stammtorhüter des SV Babelsberg 03, kennt die Regionalliga Nordost also bestens.