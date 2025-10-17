Kampf um die Krone in der Bezirksliga Hannover 3

– Foto: Philipp Reichelt

Nach zehn Spieltagen nimmt die Bezirksliga Hannover 3 immer klarere Konturen an: An der Spitze liefern sich der TSV Pattensen, der SV Arnum und der MTV Rehren A/R ein enges Rennen um die Herbstmeisterschaft. Dahinter lauern ambitionierte Teams wie Ihme-Roloven und FC Eldagsen, während im Tabellenkeller weiterhin hektisches Punktesammeln angesagt ist. Der 11. Spieltag am Sonntag verspricht erneut Spannung auf allen Plätzen – mit Duellen, die sowohl oben als auch unten richtungsweisend sein könnten.

In Kirchdorf kommt es zum Duell zweier formstarker Teams. Der Aufsteiger vom Deister zeigte sich in den letzten Wochen heimstark, musste zuletzt allerdings ein deutliches 0:4 in Eldagsen hinnehmen. Gegner MTV Rehren, punktgleich mit Arnum auf Rang drei, reist nach dem 3:2-Sieg in Gehrden mit großem Selbstvertrauen an. Trainer Mike Schönherr warnt dennoch vor dem unbekannten Gegner: „Zum Gegner kann ich gar nicht so viel sagen, den kennen wir nicht. Meine einzigen Infos sind, dass es eine junge, spielstarke Truppe ist.“

Für Rehren steht erneut ein Spiel auf Kunstrasen an – eine Aufgabe, der der Coach gelassen entgegensieht: „Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass das kein Nachteil ist für uns. Das war es in Gehrden auch nicht – wir haben drei Punkte geholt. Ich hoffe, das wird auch am Sonntag so sein. Die Jungs trotzen vor Selbstvertrauen nach so einem Saisonstart. Wir wollen Vollgas geben und versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen“, betont Schönherr.

Ihme-Roloven bleibt das Team der Stunde. Mit sechs Siegen aus den letzten acht Spielen hat sich die Elf von Trainer Büyüktopuk auf Platz vier vorgeschoben. Gegen Gehrden, das zuletzt knapp mit 2:3 gegen Rehren verlor, soll der nächste Dreier folgen. Gehrden kämpft derweil mit Konstanzproblemen, steht aber spielerisch nicht so schlecht da, wie es die Tabelle vermuten lässt.

Nach dem überzeugenden 4:0 gegen Kirchdorf will der FC Eldagsen weiter Kurs auf die Spitzengruppe nehmen. Besonders die Offensive präsentierte sich zuletzt in Torlaune. Für Egestorf-Langreder II (Platz 15) gilt dagegen: Punkte müssen her. Nach dem 0:4 gegen Leveste steht das Team von Trainer Bräunig unter Zugzwang.

Beide Teams konnten am letzten Spieltag Selbstvertrauen tanken. Leveste siegte klar mit 4:0 bei Egestorf II, während Goltern mit einem 3:0 über Wunstorf ein Lebenszeichen im Tabellenkeller sendete. Ein Duell zweier Mannschaften, die auf dem Weg nach oben sind – zumindest im unteren Mittelfeld.

Kellerduell mit Brisanz: Schlusslicht Wunstorf empfängt den TSV Luthe, der ebenfalls tief im Tabellenkeller steckt. Beide Teams kassierten bereits über 30 Gegentore und kämpfen um Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Ein Sieg wäre für beide Mannschaften Pflicht, um den Abstand zur Konkurrenz nicht zu groß werden zu lassen.

Ein echtes Spitzenspiel: Der Tabellenzweite Arnum empfängt den offensivstarken FC Springe. Arnum blieb in den letzten sechs Partien ungeschlagen und stellt mit nur zehn Gegentoren eine der besten Defensiven der Liga. Springe dagegen schwankt zwischen Gala und Enttäuschung – nach der 1:3-Heimniederlage gegen Pattensen steht Wiedergutmachung auf dem Plan.

Der souveräne Tabellenführer Pattensen will seine makellose Bilanz weiter ausbauen. Acht Siege, zwei Remis, 36 Tore – die Zahlen sprechen für sich. Gegner Enzen ist jedoch nicht zu unterschätzen: Das Team von Trainer Stapel entführte zuletzt beim 1:1 in Lindhorst einen Punkt in letzter Minute und hofft nun, den Favoriten zumindest zu ärgern.