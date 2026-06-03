Kampf um die Kreisoberliga: Seeheim-Jugenheim legt los

Darmstadt. Nach dem Abpfiff der Saison ist vor dem Anpfiff zur Relegation. Drei Tage nach dem Ende der Spielzeit 2025/2026 geht es schon wieder weiter, schließlich sind noch Entscheidungen in Sachen Aufstieg und Abstieg zu klären. So beginnt an diesem Donnerstag der Kampf um einen Platz in der Fußball-Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau. Gespielt wird auch eine Relegation zur Kreisoberliga Dieburg/Odenwald und die A-Liga Dieburg.
Die Spvgg Seeheim-Jugenheim kann im ersten Spiel der Dreier-Runde mit dem A-Liga-Zweiten den Grundstein für den Klassenerhalt in der Kreisoberliga legen - mit einem Sieg an diesem Donnerstag (15 Uhr). Der Gegner, entweder die SSV Raunheim oder der SV Raunheim, ist noch offen - es steht noch ein Sportgerichtsurteil aus. Danach ist klar, wer Zweiter in der A-Liga-Groß-Gerau geworden ist. Drittes Team ist der FC Ober-Ramstadt (Zweiter A-Liga Darmstadt), der den Aufstieg anstrebt. Gelingt dies, würde sich gleichzeitig den Seeheimer Abstieg bedeuten. Die zweite Partie wird dann kommenden Samstag (15 Uhr) ausgetragen, die entscheidende, dritte Begegnung dann am 11. Juni.
Im Kampf um einen Platz in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald stehen sich im ersten Vergleich die SG Bad König/Zell (strebt den Klassenerhalt an) und der SV Hummetroth II (Zweiter A-Liga Odenwald) am kommenden Freitag (19 Uhr) gegenüber. Viktoria Dieburg (Zweiter A-Liga Dieburg) greift dann am nächsten Dienstag (9./19 Uhr) erstmals ins Geschehen ein. Das Finale um Aufstieg (für Hummetroth oder Dieburg) oder Klassenerhalt (Bad König) steigt dann am Samstag, den 13. Juni.
Während im Kreis Darmstadt überhaupt keine Relegation (wie in den Kreisen Bergstraße und Odenwald auch) gespielt wird, steht im Kreis Dieburg zumindest eine Paarung auf dem Plan. Dabei treffen der TSV Richen, der um den Klassenerhalt in der A-Liga kämpft, und der B-Liga-Dritte PSV Groß-Umstadt (will aufsteigen) aufeinander. Das Hinspiel in Groß-Umstadt ist an diesem Donnerstag (15 Uhr), das Rückspiel dann am Sonntag (15 Uhr) in Richen. Spätestens dann wird geklärt, wer von den beiden Mannschaften in der kommenden Saison in der Kreisliga A Dieburg spielen darf.