Kampf um die Kreisoberliga: Seeheim-Jugenheim legt los

Die Spvgg Seeheim-Jugenheim kann im ersten Spiel der Dreier-Runde mit dem A-Liga-Zweiten den Grundstein für den Klassenerhalt in der Kreisoberliga legen - mit einem Sieg an diesem Donnerstag (15 Uhr). Der Gegner, entweder die SSV Raunheim oder der SV Raunheim, ist noch offen - es steht noch ein Sportgerichtsurteil aus. Danach ist klar, wer Zweiter in der A-Liga-Groß-Gerau geworden ist. Drittes Team ist der FC Ober-Ramstadt (Zweiter A-Liga Darmstadt), der den Aufstieg anstrebt. Gelingt dies, würde sich gleichzeitig den Seeheimer Abstieg bedeuten. Die zweite Partie wird dann kommenden Samstag (15 Uhr) ausgetragen, die entscheidende, dritte Begegnung dann am 11. Juni.