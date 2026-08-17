Kampf um die Königsklasse: Die Champions-League-Play-offs

Der kroatische Serienmeister Dinamo Zagreb geht im Stadion Maksimir als Favorit ins Rennen. Gegen die physisch starken Norweger von Viking FK gilt es für Zagreb, die technische Überlegenheit früh in Tore umzumünzen, um böse Überraschungen im Rückspiel im hohen Norden zu vermeiden.

Ein packendes Südost-Duell erwartet die Fans in Sofia. Levski hofft auf eine magische Europapokal-Nacht im eigenen Stadion, doch AEK Athen reist mit breiter Brust und einem eingespielten Kader an. Kleinigkeiten dürften in diesem Nachbarschaftsduell den Ausschlag geben.

Celtic Glasgow vs. Linzer ASK Im traditionsreichen Celtic Park empfängt der schottische Meister den LASK. Die Linzer stehen vor einer Herkulesaufgabe im „Paradies“, wollen mit kompakter Defensive und schnellem Umschaltspiel aber den favorisierten Schotten das Leben so schwer wie möglich machen.

NEC Nijmegen vs. FK Bodø/Glimt Ein Duell zweier spielstarker Teams: Der niederländische Überraschungsklub NEC Nijmegen trifft auf das europacup-erprobte Ensemble von Bodø/Glimt. Die Norweger haben in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen, dass sie auf europäischer Bühne jeden Gegner vor große Probleme stellen können.

Hapoel Beer Scheva vs. Sabah FK Für beide Klubs wäre der Einzug in die Ligaphase ein historischer Meilenstein. Hapoel Beer Scheva baut im Hinspiel vor allem auf die Heimstärke im wüstennahen Turner-Stadion, während Sabah FK aus Aserbaidschan auf Konterchancen lauert.