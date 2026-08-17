Kampf um die Königsklasse: Die Champions-League-Play-offs

Am Dienstag und Mittwoch stehen die ersten Kräftemessen auf dem Programm. Ein Überblick über die sieben Play-off-Paarungen:
Fenerbahçe Istanbul vs. Olympique Lyon
Das wohl namhafteste Duell dieser Play-off-Runde. Im Hexenkessel von Istanbul will Fenerbahçe vor heimischem Publikum vorlegen, um sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Frankreich zu verschaffen. Lyon reist jedoch mit viel internationaler Routine an und strebt den direkten Weg zurück in die Beletage des europäischen Fußballs an.
Dinamo Zagreb vs. Viking FK Stavanger
Der kroatische Serienmeister Dinamo Zagreb geht im Stadion Maksimir als Favorit ins Rennen. Gegen die physisch starken Norweger von Viking FK gilt es für Zagreb, die technische Überlegenheit früh in Tore umzumünzen, um böse Überraschungen im Rückspiel im hohen Norden zu vermeiden.
Levski Sofia vs. AEK Athen
Ein packendes Südost-Duell erwartet die Fans in Sofia. Levski hofft auf eine magische Europapokal-Nacht im eigenen Stadion, doch AEK Athen reist mit breiter Brust und einem eingespielten Kader an. Kleinigkeiten dürften in diesem Nachbarschaftsduell den Ausschlag geben.
Celtic Glasgow vs. Linzer ASK
Im traditionsreichen Celtic Park empfängt der schottische Meister den LASK. Die Linzer stehen vor einer Herkulesaufgabe im „Paradies“, wollen mit kompakter Defensive und schnellem Umschaltspiel aber den favorisierten Schotten das Leben so schwer wie möglich machen.
NEC Nijmegen vs. FK Bodø/Glimt
Ein Duell zweier spielstarker Teams: Der niederländische Überraschungsklub NEC Nijmegen trifft auf das europacup-erprobte Ensemble von Bodø/Glimt. Die Norweger haben in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen, dass sie auf europäischer Bühne jeden Gegner vor große Probleme stellen können.
Hapoel Beer Scheva vs. Sabah FK
Für beide Klubs wäre der Einzug in die Ligaphase ein historischer Meilenstein. Hapoel Beer Scheva baut im Hinspiel vor allem auf die Heimstärke im wüstennahen Turner-Stadion, während Sabah FK aus Aserbaidschan auf Konterchancen lauert.
Slovan Bratislava vs. NK Celje
Ein regionales Aufeinandertreffen zwischen Slowakei und Slowenien. Slovan Bratislava bringt reichlich Erfahrung aus den vergangenen Europapokal-Kampagnen mit, während NK Celje als mutiger Außenseiter nach Bratislava reist, um den Traum von der Champions League am Leben zu halten.