Kampf um die ersten Punkte: SV Ahlerstedt/Ottendorf empfängt TuS Büppe

Ahlerstedt/Ottendorf wartet nach vier Spielen weiterhin auf den ersten Sieg der Saison. Zuletzt erreichten sie ein Unentschieden gegen Blau-Weiss Hollage, wobei sie Rückstände noch ausgleichen konnten.

TuS Büppel konnte sich mit einem knappen Sieg stabilisieren und steht derzeit auf Rang fünf. Trainer Moritz König erklärt: „Wir erwarten jetzt am Sonntag einen sehr körperlich starken Gegner, der zwar noch nicht viel gepunktet hat, aber trotzdem auch gegen die stärksten Mannschaften der Liga bisher gespielt hat und auch gerade gegen Burkrete schon ein gutes Ergebnis geholt hat, gegen die beste Mannschaft der Liga aktuell. Wie gesagt, eine Mannschaft, die körperlich sehr präsent sein wird, und für uns geht es darum, einfach spielerische Lösungen zu finden.“