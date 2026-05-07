Kampf um die deutsche Futsal-Krone

Begonnen hat die Spielzeit mit einer erfolgreichen Vorrunde in der UEFA Futsal Champions League. Auch in der Liga startete Weilimdorf furios. Im Januar feierte das Team 365 Tage ohne Niederlage in der Futsal-Bundesliga – ein Rekord! Mit starken Leistungen ging es in die Playoffs. Nach zwei Siegen gegen die Futsal Panthers Köln im Viertelfinale traf der TSV im Halbfinale auf den Hamburger SV. Beide Vereine teilen sich mit jeweils vier Meisterschaften den Titel des deutschen Rekordmeisters. Nach einem 2:1-Auswärtssieg in Hamburg und einem 7:4-Heimsieg steht Weilimdorf nun erneut im Finale – und kann sich mit zwei weiteren Erfolgen zum alleinigen Rekordmeister krönen.

Die Playoffs der Futsal-Bundesliga werden im „Best-of-3“-Modus ausgetragen. Eine Mannschaft benötigt zwei Siege, um die nächste Runde zu erreichen. Vier Finalteilnahmen und vier Meisterschaften sprechen eine klare Sprache – Weilimdorf macht keine halben Sachen. Die Gegner aus Hohenstein-Ernstthal hingegen mussten zuletzt mehrfach knapp den Kürzeren ziehen. Drei Jahre in Folge stand HOT 05 im Finale und wurde jeweils Vizemeister. Während die Finalhistorie klar für Weilimdorf spricht, zeigt der direkte Vergleich ein ausgeglichenes Bild: In 18 Duellen zwischen 2020 und 2025 gewann HOT 05 Futsal neun Spiele, der TSV Weilimdorf acht – einmal endete die Partie unentschieden.

An diesem Abend könnte bereits die Entscheidung fallen. Ein mögliches drittes Spiel würde am 24. Mai 2026 ebenfalls in der SCHARRena stattfinden.

„Genau das sind die Spiele, für die wir eine ganze Saison arbeiten! Wir freuen uns riesig auf die Finalserie und können es kaum erwarten. Vor allem unsere Heimspiele gehen uns unter die Haut. Die Energie unserer Fans ist etwas ganz Besonderes – und dann noch in einer Arena wie der SCHARRena. Was will man als Sportler mehr? Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung aus der Region und werden alles dafür geben, gemeinsam die fünfte Meisterschaft zu feiern“, sagt Weilimdorfs Kapitän und Nationaltorhüter Philipp Pless.

Jetzt Tickets sichern!

Tickets für das Finale sind im Vorverkauf über EasyTicket erhältlich. Kinder unter 16 Jahren erhalten freien Eintritt und benötigen lediglich eine kostenlose Platzkarte. Für Jugendmannschaften und Gruppen gibt es gesonderte Angebote.