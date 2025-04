Kampf um die allerletzten Chancen in der Kreisliga A

In der Fußball-Kreisliga A sind am Mittwoch gleich drei Spiele angesetzt. Dabei steht der Tabellenletzte TuS Bonndorf II beim FC Brigachtal vor einer wohl kaum lösbaren Aufgabe.

Gerade erst haben die Brigachtaler mit ihrem 2:1-Sieg gegen die SG Riedböhringen/Fützen die Tabellenspitze zurückerobert, da sind sie schon wieder gefordert. Am Mittwoch, 19.30 Uhr, begrüßen sie den TuS Bonndorf II. Der Erste spielt also gegen den Letzten, die Karten scheinen mehr als eindeutig verteilt. FCB-Coach Daniel Wehrle wird seinen Spielern dennoch jeden Luftikus-Anflug schon im Ansatz austreiben, es soll keinen Zweifel geben, wer an diesem Abend den Platz als Sieger verlassen wird. Gibt es am Ende tatsächlich drei Absteiger, so wird es für die Bonndorfer mit bis dato nur fünf Punkten schon nach einem Jahr wieder eine Etage nach unten gehen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.