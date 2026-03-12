Kampf um den Thron und Zittern im Keller der Brandenburgliga Der 18. Spieltag verspricht pure Leidenschaft im Aufstiegsrennen und harten Abstiegskampf. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Roy Fischer

In der Brandenburgliga steht ein wegweisendes Wochenende bevor. Mit dem 18. Spieltag steuert die Liga auf eine Phase zu, in der jeder Fehler über Aufstiegsträume oder den bitteren Gang in die Tiefe entscheiden kann. Die Emotionen kochen hoch, wenn die Protagonisten auf den Rasen treten, um ihre Farben zu verteidigen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Morgen, 19:30 Uhr MSV 1919 Neuruppin Neuruppin Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd 19:30 live PUSH

Es ist das Gipfeltreffen unter Flutlicht. Der Spitzenreiter aus Neuruppin empfängt am morgigen Freitagabend den Tabellenvierten. Mit 36 Punkten thront der MSV an der Spitze, doch der BSC Süd lauert mit 27 Zählern und hat noch ein Spiel weniger absolviert. Die Brandenburger brennen auf Wiedergutmachung für die knappe 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel. Es geht um nicht weniger als die Vormachtstellung im Land – ein Spiel, das von der ersten Sekunde an elektrisieren wird.

---

Nur eine halbe Stunde später richtet sich der Blick in das Tabellenmittelfeld mit Tendenz nach unten. Die Preußen aus Blankenfelde-Mahlow rangieren auf dem 13. Platz und brauchen jeden Zähler, um sich aus der gefährlichen Zone zu befreien. Der SV Altlüdersdorf auf Rang acht will den Anschluss nach oben nicht verlieren. Im Hinspiel behielten die Preußen in einem dramatischen 3:2 die Oberhand – ein psychologischer Vorteil, den Altlüdersdorf nun mit aller Macht brechen will. ---

Am Samstagnachmittag fordert der Tabellenzweite den Neunten heraus. Stahl Brandenburg ist der erste Verfolger des Spitzenreiters und darf sich im Titelrennen keinen Patzer erlauben. Doch Vorsicht ist geboten: Das Hinspiel verloren die Brandenburger mit 1:2 gegen Ahrensfelde. Die Gäste wissen also genau, wie man den Favoriten ärgert. Für Stahl ist dieses Spiel eine Frage der Ehre und der Ambition. ---

Der 1. FC Frankfurt belegt mit 29 Punkten den dritten Rang und stellt mit einer Tordifferenz von +22 die gefährlichste Offensive der Liga. Miersdorf/Zeuthen, aktuell auf Platz sieben, reist mit einer schweren Last an die Oder: Im Hinspiel wurden sie mit 0:4 regelrecht deklassiert. Schaffen es die Gäste diesmal, den Frankfurter Sturmlauf zu stoppen, oder setzt der Favorit seinen Marsch Richtung Spitze unaufhaltsam fort? ---

Für das Schlusslicht aus Petershagen/Eggersdorf zählt nur noch die Hoffnung. Mit lediglich elf Punkten auf dem Konto ist die Lage prekär. Sachsenhausen hingegen steht zwar auf Platz elf, verfügt aber über ein beeindruckend positives Torverhältnis. Das Hinspiel endete 2:0 für den TuS. Petershagen muss über sich hinauswachsen, um in diesem ungleichen Duell zu bestehen und den Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. ---

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union TSG Einheit Bernau TSG Bernau 15:00 live PUSH

Ein Duell auf Augenhöhe erwartet die Zuschauer in Fürstenwalde. Der Tabellenfünfte empfängt den Sechsten. Nur zwei Punkte trennen diese beiden Mannschaften voneinander. Dass hier Nuancen entscheiden werden, zeigte bereits das Hinspiel, das mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden endete. Es ist ein direktes Kräftemessen um die Vorherrschaft im oberen Tabellendrittel, geprägt von taktischer Disziplin und unbändigem Willen. --- Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 Werder Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg 15:00 PUSH Werder steht gesichert auf dem zehnten Platz, während Oranienburg als Tabellenvierzehnter mit dem Rücken zur Wand steht. Die Gäste brauchen dringend Befreiungsschläge im Abstiegskampf. Doch der Werderaner FC hat das Hinspiel mit 3:1 souverän für sich entschieden. Oranienburg muss die Wut aus den vergangenen Wochen in Energie umwandeln, um gegen die stabilen Werderaner zu bestehen. ---