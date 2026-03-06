Kampf um den Osten: SG Schulzendorf marschiert, Dynamo am Abgrund Landesklasse Ost: Zwischen Aufstiegsträumen und Abstiegsangst – der 17. Spieltag verspricht pure Dramatik. von LS · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jan Ahlschläger

In der Landesklasse Ost brennt die Luft, wenn am kommenden Samstag der 17. Spieltag die Weichen für die Zukunft stellt. Während an der Tabellenspitze die Souveränität regiert, herrscht im Keller nackte Verzweiflung, und das Schicksal vieler Vereine hängt an den kommenden 90 Minuten.

Der Fußballsamstag beginnt mit einem nervenaufreibenden Duell am Vormittag. Die Reserve aus Schöneiche empfängt die taumelnde Eintracht aus Königs Wusterhausen. Für die Gäste ist die Lage mit nur 7 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz fast schon aussichtslos. Die Erinnerung an das Hinspiel schmerzt tief in der Seele der Eintracht, als man sich auf heimischem Rasen in einem torreichen Schlagabtausch mit 3:5 geschlagen geben musste. Schöneiche II steht mit 20 Punkten auf Rang zehn im gesicherten Mittelfeld und könnte den Gegner mit einem Sieg noch tiefer in die Depression stürzen.

Morgen, 15:00 Uhr Breesener SV Guben Nord Guben Nord SG Schulzendorf 1931 Schulzendorf

Es ist das Gipfeltreffen, das die Herzen der Fans höher schlagen lässt. Der Tabellenvierte Guben Nord fordert den schier unbezwingbaren Spitzenreiter aus Schulzendorf heraus. Die Statistik des Tabellenführers gleicht einer Machtdemonstration: 15 Siege aus 16 Spielen und ein Torverhältnis von 58:14 sprechen eine deutliche Sprache. Doch Guben Nord hat noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel war ein Krimi auf Augenhöhe, den Schulzendorf nur hauchdünn mit 3:2 für sich entschied. Guben, mit 29 Punkten in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen, wird alles in die Waagschale werfen, um den Marsch des Tabellenführers zu stoppen.

Morgen, 15:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf Teltower FV 1913 Teltower FV

Ein Duell der Verfolger, in dem es um jeden Grashalm gehen wird. Der Tabellendritte aus Teltow reist mit 33 Punkten im Gepäck nach Wünsdorf. Die Gastgeber, die trotz eines Punktabzugs mit 27 Punkten auf Rang fünf lauern, blicken voller Stolz auf das Hinspiel zurück. Dort gelang ihnen ein fulminanter 4:1-Erfolg, der Teltow die Grenzen aufzeigte. Teltow brennt darauf, diese Schmach zu tilgen und den Vorsprung in der Tabelle zu verteidigen, während Wünsdorf mit der Wucht des Hinspielsieges im Rücken erneut zuschlagen will.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt FSV Dynamo FSV Admira 2016 FSV Admira

Wenn das Tabellenschlusslicht Dynamo Eisenhüttenstadt den FSV Admira empfängt, ist es mehr als nur ein Spiel – es ist ein Kampf um die sportliche Existenz. Dynamo steht mit nur 4 Pünktchen und einer verheerenden Bilanz von 14 Niederlagen mit dem Rücken zur Wand. Der FSV Admira rangiert mit 9 Punkten auf Platz 13 und konnte das Hinspiel mit einem soliden 2:0 gewinnen. In Eisenhüttenstadt wird am Samstag Leidenschaft gegen die drohende Bedeutungslosigkeit antreten müssen. Morgen, 15:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf Markendorf FSV Union Fürstenwalde FSV Union II 15:00 PUSH In Markendorf treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im Hinspiel bewiesen haben, wie eng Freud und Leid beieinanderliegen. Das 2:2-Unentschieden aus der ersten Begegnung spiegelt den Kampfgeist beider Teams wider. Markendorf steht aktuell bei 21 Punkten auf Rang neun. Die Regionalliga-Reserve aus Fürstenwalde hat 27 Zähler auf dem Konto und belegt den sechsten Platz. Es ist das Spiel um die Vorherrschaft im Mittelfeld, bei dem keine Seite bereit sein wird, auch nur einen Zentimeter nachzugeben.

In Bestensee wird die Union alles daran setzen, die Scharte aus dem Hinspiel auszuwetzen. Damals unterlag man in Briesen mit 1:3. Die Tabellensituation sieht die Grün-Weißen mit 24 Punkten auf einem soliden achten Platz, während Briesen (Platz 12) mit 16 Punkten dringend Erfolge braucht, um nicht tiefer in den Abstiegssumpf zu geraten. Für Briesen, das durch einen massiven Punktabzug belastet ist, zählt in der aktuellen Phase der Saison jeder einzelne Moment.