 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Kampf um den Osten: SG Schulzendorf marschiert, Dynamo am Abgrund

Landesklasse Ost: Zwischen Aufstiegsträumen und Abstiegsangst – der 17. Spieltag verspricht pure Dramatik.

von LS · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jan Ahlschläger

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
LK Ost Brandenburg
FSV Union II
FSV Dynamo
FV Blau-Weiß
Guben Nord

In der Landesklasse Ost brennt die Luft, wenn am kommenden Samstag der 17. Spieltag die Weichen für die Zukunft stellt. Während an der Tabellenspitze die Souveränität regiert, herrscht im Keller nackte Verzweiflung, und das Schicksal vieler Vereine hängt an den kommenden 90 Minuten.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Morgen, 11:30 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne. II
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
FSV Eintracht 1910 Königs WusterhausenFSV 1910 KW
11:30

Der Fußballsamstag beginnt mit einem nervenaufreibenden Duell am Vormittag. Die Reserve aus Schöneiche empfängt die taumelnde Eintracht aus Königs Wusterhausen. Für die Gäste ist die Lage mit nur 7 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz fast schon aussichtslos. Die Erinnerung an das Hinspiel schmerzt tief in der Seele der Eintracht, als man sich auf heimischem Rasen in einem torreichen Schlagabtausch mit 3:5 geschlagen geben musste. Schöneiche II steht mit 20 Punkten auf Rang zehn im gesicherten Mittelfeld und könnte den Gegner mit einem Sieg noch tiefer in die Depression stürzen.

Morgen, 15:00 Uhr
Breesener SV Guben Nord
Breesener SV Guben NordGuben Nord
SG Schulzendorf 1931
SG Schulzendorf 1931Schulzendorf
15:00live

Es ist das Gipfeltreffen, das die Herzen der Fans höher schlagen lässt. Der Tabellenvierte Guben Nord fordert den schier unbezwingbaren Spitzenreiter aus Schulzendorf heraus. Die Statistik des Tabellenführers gleicht einer Machtdemonstration: 15 Siege aus 16 Spielen und ein Torverhältnis von 58:14 sprechen eine deutliche Sprache. Doch Guben Nord hat noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel war ein Krimi auf Augenhöhe, den Schulzendorf nur hauchdünn mit 3:2 für sich entschied. Guben, mit 29 Punkten in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen, wird alles in die Waagschale werfen, um den Marsch des Tabellenführers zu stoppen.

Morgen, 15:00 Uhr
MTV Wünsdorf 1910
MTV Wünsdorf 1910Wünsdorf
Teltower FV 1913
Teltower FV 1913Teltower FV
15:00

Ein Duell der Verfolger, in dem es um jeden Grashalm gehen wird. Der Tabellendritte aus Teltow reist mit 33 Punkten im Gepäck nach Wünsdorf. Die Gastgeber, die trotz eines Punktabzugs mit 27 Punkten auf Rang fünf lauern, blicken voller Stolz auf das Hinspiel zurück. Dort gelang ihnen ein fulminanter 4:1-Erfolg, der Teltow die Grenzen aufzeigte. Teltow brennt darauf, diese Schmach zu tilgen und den Vorsprung in der Tabelle zu verteidigen, während Wünsdorf mit der Wucht des Hinspielsieges im Rücken erneut zuschlagen will.

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
FSV Dynamo EisenhüttenstadtFSV Dynamo
FSV Admira 2016
FSV Admira 2016FSV Admira
15:00

Wenn das Tabellenschlusslicht Dynamo Eisenhüttenstadt den FSV Admira empfängt, ist es mehr als nur ein Spiel – es ist ein Kampf um die sportliche Existenz. Dynamo steht mit nur 4 Pünktchen und einer verheerenden Bilanz von 14 Niederlagen mit dem Rücken zur Wand. Der FSV Admira rangiert mit 9 Punkten auf Platz 13 und konnte das Hinspiel mit einem soliden 2:0 gewinnen. In Eisenhüttenstadt wird am Samstag Leidenschaft gegen die drohende Bedeutungslosigkeit antreten müssen.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiss Markendorf
SV Blau-Weiss MarkendorfMarkendorf
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union II
15:00

In Markendorf treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im Hinspiel bewiesen haben, wie eng Freud und Leid beieinanderliegen. Das 2:2-Unentschieden aus der ersten Begegnung spiegelt den Kampfgeist beider Teams wider. Markendorf steht aktuell bei 21 Punkten auf Rang neun. Die Regionalliga-Reserve aus Fürstenwalde hat 27 Zähler auf dem Konto und belegt den sechsten Platz. Es ist das Spiel um die Vorherrschaft im Mittelfeld, bei dem keine Seite bereit sein wird, auch nur einen Zentimeter nachzugeben.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Union Bestensee
SV Grün-Weiß Union BestenseeSV Bestensee
FV Blau-Weiß 90 Briesen
FV Blau-Weiß 90 BriesenFV Blau-Weiß
15:00

In Bestensee wird die Union alles daran setzen, die Scharte aus dem Hinspiel auszuwetzen. Damals unterlag man in Briesen mit 1:3. Die Tabellensituation sieht die Grün-Weißen mit 24 Punkten auf einem soliden achten Platz, während Briesen (Platz 12) mit 16 Punkten dringend Erfolge braucht, um nicht tiefer in den Abstiegssumpf zu geraten. Für Briesen, das durch einen massiven Punktabzug belastet ist, zählt in der aktuellen Phase der Saison jeder einzelne Moment.

Morgen, 15:00 Uhr
MSV Zossen 07
MSV Zossen 07MSV Zossen
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf. II
15:00

Das letzte Spiel des Nachmittags gleicht einer Herkulesaufgabe für den MSV Zossen. Die Gastgeber, die mit 9 Punkten auf Platz 14 um den Klassenerhalt kämpfen, empfangen den Tabellenzweiten aus Frankfurt. Die Frankfurter Reserve ist in Torlaune und hat mit 39 Punkten bereits 55 Saisontore erzielt. Besonders schmerzhaft ist für Zossen der Blick zurück: Im Hinspiel wurden sie vom 1. FC Frankfurt II mit 7:1 regelrecht deklassiert. Es braucht ein kleines Fußballwunder und unbändigen Willen, um gegen diese Übermacht zu bestehen.

---

Di., 19.05.2026, 19:00 Uhr
SV Grün-Weiß Großbeeren
SV Grün-Weiß GroßbeerenGroßbeeren
SV Blau-Weiß Dahlewitz
SV Blau-Weiß DahlewitzDahlewitz
19:00

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________