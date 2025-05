Kampf um den Klassenerhalt spitzt sich zu

– Foto: ARSportfotografie@mail.de

In der Landesklasse West biegt die Saison auf die Zielgerade ein. Der 28. Spieltag verspricht packende Duelle, klare Favoritenrollen – aber auch offene Rechenspiele im Abstiegskampf. Während der SV Viktoria Potsdam den Meistertitel längst sicher hat, geht der Kampf um Platz zwei sowie um den Ligaverbleib weiter mit voller Intensität.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Morgen, 14:00 Uhr SV Eiche 05 Weisen Eiche Weisen SSV Einheit Perleberg Perleberg 14:00

Im Hinspiel wurde Weisen von Perleberg mit 0:8 regelrecht überrollt. Vier Treffer von William Richart und ein Tor von Marvin Gramsch trugen damals zur hohen Saisonniederlage des Aufsteigers bei. Auch vor dem Rückspiel spricht die Form für den Tabellenzweiten: Perleberg bezwang am letzten Spieltag den SV Babelsberg 03 II mit 5:3 – erneut war Marvin Gramsch doppelt erfolgreich. Weisen hingegen unterlag knapp mit 1:2 beim FSV Babelsberg 74. Die Gastgeber stehen punktgleich mit Premnitz auf einem Abstiegsplatz und benötigen dringend ein Erfolgserlebnis – auch, um sich für das Hinspiel zu rehabilitieren. ---

Beim 1:3 im Hinspiel zog Veritas in Nauen den Kürzeren. Nun kommt es zum Wiedersehen – unter anderen Vorzeichen: Wittenberge feierte zuletzt einen furiosen 6:3-Sieg in Pritzwalk. Auch Nauen präsentierte sich stark, gewann mit 3:0 gegen Chemie Premnitz. Maciej Lukasz Waskowski erzielte dabei einen Doppelpack. Beide Mannschaften trennen in der Tabelle gleich zwölf Punkte – es geht ums Prestige. ---

Morgen, 15:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk SV Viktoria Potsdam SV Viktoria 15:00

Das Hinspiel ging mit 0:6 klar an den bereits feststehenden Meister SV Viktoria. Und auch zuletzt machte Potsdam kurzen Prozess: 12:0 hieß es am vergangenen Wochenende gegen Wittstock, Tom Nattermann traf dreimal. Pritzwalk zeigte Moral gegen Veritas, verkürzte einen 1:3-Rückstand auf 3:3, verlor am Ende aber mit 3:6 – und kassierte eine Rote Karte. Im Heimspiel wird es darum gehen, sich möglichst teuer zu verkaufen und einen ähnlichen Auftritt wie beim Hinspiel zu vermeiden. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg II FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock 15:00

Das Hinspiel war torreich: Wittstock gewann mit 3:2, Tobi Eckardt und Dirk Atlas (2) waren damals die Matchwinner. In der Vorwoche erlebten beide Teams Torfestivals – allerdings mit gegensätzlichem Ausgang: Der SV Babelsberg 03 II verlor mit 3:5 in Perleberg, Wittstock wurde in Potsdam mit 0:12 gedemütigt. Für die Gäste geht es um Wiedergutmachung, für die Gastgeber um Abstand zu den Abstiegsrängen. ---

Im Hinspiel setzte sich Babelsberg mit 3:1 durch, Florent Qeret traf doppelt. Doch Schenkenberg ist aktuell in Topform. Ramon Kornemann und Kevin Peschel zeigten sich dabei torhungrig. Der FSV Babelsberg 74 fuhr am vergangenen Wochenende einen knappen 2:1-Sieg in Weisen ein. In einem Duell zweier Teams in der oberen Tabellenhälfte geht es für den FSV Babelsberg 74 um Rang drei. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Saarmund Saarmund SG Michendorf Michendorf 15:00

Die Punkteteilung im Hinspiel (1:1) war damals ein heiß umkämpftes Match mit späten Ausgleich durch Stefan Roggenbuck. Die aktuelle Ausgangslage zeigt Saarmund im Abstiegskampf, während Michendorf zuletzt zwei Siege in Folge feiern konnte – darunter ein 2:1 gegen Neuruppin II. Saarmund unterlag derweil Empor Schenkenberg mit 0:3. Für die Gastgeber ist ein Heimsieg Pflicht, um die abstiegsbedrohte Zone zu verlassen, während Michendorf mit einem Dreier den neunten Tabellenplatz festigen möchte. ---

Das Hinspiel ging mit 7:0 an Golm, Johannes Habel und Oliver Tobias trafen damals jeweils doppelt. Auch diesmal spricht alles für die Gastgeber: Neuruppin verlor zuletzt 1:2 in Michendorf, kassierte bereits 21 Saisonniederlagen und ist Letzter. Golm hingegen verkaufte sich bei der knappen 1:2-Niederlage in Brieselang teuer. Mit einem Sieg kann das Team von Platz sechs auf fünf springen. ---