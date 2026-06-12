Kampf um den Klassenerhalt: Hertha BSC III bekommt Ex-Profi-Hilfe Sieg bringt Hoffnung von ser · Heute, 23:07 Uhr · 0 Leser

Archiv – Foto: Jörn Kutschmann

Hertha BSC III kämpft um den Ligaverbleib in der Kreisliga A und bekam dafür am letzten Spieltag tatkräftige Unterstützung.

Mit einem 6:5-Sieg am Freitagabend bewahrt Hertha BSC III die Hoffnungen auf einen möglichen Klassenerhalt in der Kreisliga A. Dabei setzte das Team auch auf Unterstützung von Ex-Profis aus der Ü32. Die Ausgangslage war recht klar. Herthas Dritte brauchte am Freitagabend im letzten Saisonspiel dringend drei Punkte, um die Chance auf den Ligaverbleib aufrecht zu erhalten. Gegner war der SV Nord Wedding und der bekam es plötzlich mit Ex-Profis zu tun. Denn Hertha holte sich Unterstützung aus der stark besetzten Ü32. So dribbelten mit Sami Allagui, Halil Savran und Ümit Ergirdi gleich drei bekannte Namen auf, die sonst nicht im Kader der dritten Herren zu finden sind.