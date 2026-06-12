Kampf um den Klassenerhalt: Hertha BSC III bekommt Ex-Profi-Hilfe

Hertha BSC III kämpft um den Ligaverbleib in der Kreisliga A und bekam dafür am letzten Spieltag tatkräftige Unterstützung.
Mit einem 6:5-Sieg am Freitagabend bewahrt Hertha BSC III die Hoffnungen auf einen möglichen Klassenerhalt in der Kreisliga A. Dabei setzte das Team auch auf Unterstützung von Ex-Profis aus der Ü32.
Die Ausgangslage war recht klar. Herthas Dritte brauchte am Freitagabend im letzten Saisonspiel dringend drei Punkte, um die Chance auf den Ligaverbleib aufrecht zu erhalten. Gegner war der SV Nord Wedding und der bekam es plötzlich mit Ex-Profis zu tun. Denn Hertha holte sich Unterstützung aus der stark besetzten Ü32. So dribbelten mit Sami Allagui, Halil Savran und Ümit Ergirdi gleich drei bekannte Namen auf, die sonst nicht im Kader der dritten Herren zu finden sind.
Allagui brachte es in seiner Karriere auf über 100 Spiele in der 1. und über 150 Einsätze in der 2. Bundesliga und zeigte seine Qualitäten am Freitagabend eindrucksvoll. Der Stürmer schoss vier der sechs Tore. Savran hat für Dynamo Dresden, Hansa Rostock und Osnabrück Drittliga-Fußball gespielt. Bei Union und Aue sammelte er Zweitligaminuten. Ergirdi absolvierte für Babelsberg immerhin drei Drittligapartien, lief anschließend 150 Mal in der Regionalliga Nordost auf.
Die Hilfe der drei hat sich zumindest vorerst ausgezahlt. Hertha kletterte mit dem Erfolg auf Platz 13, der zum Klassenerhalt reichen würde. Nun richten sich die Blicke der Blau-Weißen auf den TSV Lichtenberg, der sein Heimspiel gegen Siemensstadt am Sonntag gewinnen muss, um wieder an Hertha III vorbeizuziehen.
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